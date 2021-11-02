https://ria.ru/20211102/qr-kod-1757454338.html

Инфекционист раскритиковал выдачу QR-кодов тем, кто не обращался к врачу

Инфекционист раскритиковал выдачу QR-кодов тем, кто не обращался к врачу - РИА Новости, 02.11.2021

Инфекционист раскритиковал выдачу QR-кодов тем, кто не обращался к врачу

Признание тех, кто перенес COVID-19 и не обращался к врачам, в качестве переболевших, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:45

2021-11-02T20:45

2021-11-02T20:46

общество

воз

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус в россии

владимир чуланов

qr-код

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Признание тех, кто перенес COVID-19 и не обращался к врачам, в качестве переболевших, чтобы присвоить им QR-коды, не поддерживается ВОЗ и является неправильным, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов."К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно", - сказал Чуланов журналистам.Он подчеркнул, что перенесшими коронавирус принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Через полгода после заболевания переболевшие должны пройти ревакцинацию, чтобы поддерживать иммунитет таким, чтобы защищаться от новых штаммов, уточнил Чуланов.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757394724.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, владимир чуланов, qr-код