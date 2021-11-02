https://ria.ru/20211102/prokuratura-1757418899.html

Прокуратура проверяет жалобы пассажиров бортов, севших в Нижнем Новгороде

Прокуратура проверяет жалобы пассажиров бортов, севших в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 02.11.2021

Прокуратура проверяет жалобы пассажиров бортов, севших в Нижнем Новгороде

Транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров, летевших в Москву, но из-за тумана приземлившихся в Нижнем Новгороде, на то, что... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:27

2021-11-02T17:27

2021-11-02T17:36

происшествия

туман в москве

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нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров, летевших в Москву, но из-за тумана приземлившихся в Нижнем Новгороде, на то, что их по несколько часов держали взаперти в самолетах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.Как сообщил агентству сотрудник пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, в аэропорту работает исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора "в целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов"."При поступлении обращений транспортная прокуратура проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявил он.Ранее сообщалось, что аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды. К 17 часам 10 из 33 самолетов уже улетели, еще 4 готовятся к вылету.

https://ria.ru/20211102/samolety-1757411768.html

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