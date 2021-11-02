https://ria.ru/20211102/prazdnik-1757350615.html

В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября

В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2021

В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября

Широко отпраздновать День народного единства 4 ноября из-за пандемии не получится, но и незамеченным этот день не пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:21

2021-11-02T12:21

2021-11-02T12:21

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

день народного единства

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Широко отпраздновать День народного единства 4 ноября из-за пандемии не получится, но и незамеченным этот день не пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну, естественно, широко обозначить этот праздник не получится, но, тем не менее, мы убеждены, что и незамеченным он тоже не пройдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли ли у Кремля опасений, что 4 ноября пройдет незамеченным для россиян, поскольку в этом году из-за пандемии будут невозможны массовые мероприятия.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что в этом году в День народного единства приема от имени президента и вручения наград не запланировано.

https://ria.ru/20211013/prazdnik-1754439132.html

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общество, дмитрий песков, день народного единства, коронавирус в россии