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В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября - РИА Новости, 02.11.2021
В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
Широко отпраздновать День народного единства 4 ноября из-за пандемии не получится, но и незамеченным этот день не пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:21
2021-11-02T12:21
2021-11-02T12:21
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общество
дмитрий песков
день народного единства
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Широко отпраздновать День народного единства 4 ноября из-за пандемии не получится, но и незамеченным этот день не пройдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну, естественно, широко обозначить этот праздник не получится, но, тем не менее, мы убеждены, что и незамеченным он тоже не пройдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли ли у Кремля опасений, что 4 ноября пройдет незамеченным для россиян, поскольку в этом году из-за пандемии будут невозможны массовые мероприятия.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что в этом году в День народного единства приема от имени президента и вручения наград не запланировано.
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общество, дмитрий песков, день народного единства, коронавирус в россии
В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
Песков: широко отпраздновать 4 ноября не получится, но и незамеченным день не пройдет