https://ria.ru/20211102/pravitelstvo-1757450735.html

Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны

Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны - РИА Новости, 02.11.2021

Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны

Кабмин РФ утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:14

2021-11-02T20:14

2021-11-02T22:32

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности.Документ подписал глава правительства Михаил Мишустин."Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, кабмин постановил признать с января 2022 года утратившим силу постановление правительства РФ от 20 февраля 1995 года №170 "Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР" и постановление №750 от 2011 года о внесении изменения в данное положение.

https://ria.ru/20210930/fsb-1752583866.html

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2021

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общество, михаил мишустин, россия