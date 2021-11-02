https://ria.ru/20211102/pravitelstvo-1757450735.html
Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны
Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны - РИА Новости, 02.11.2021
Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны
Кабмин РФ утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:14
2021-11-02T20:14
2021-11-02T22:32
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности.Документ подписал глава правительства Михаил Мишустин."Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, кабмин постановил признать с января 2022 года утратившим силу постановление правительства РФ от 20 февраля 1995 года №170 "Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР" и постановление №750 от 2011 года о внесении изменения в данное положение.
https://ria.ru/20210930/fsb-1752583866.html
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общество, михаил мишустин, россия
20:14 02.11.2021 (обновлено: 22:32 02.11.2021)
Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны
Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к государственной тайне