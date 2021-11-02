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Правительство расширило план мероприятий по развитию острова Русский
Правительство расширило план мероприятий по развитию острова Русский - РИА Новости, 02.11.2021
Правительство расширило план мероприятий по развитию острова Русский
Правительство России расширило план мероприятий по развитию острова Русский во Владивостоке, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:36
2021-11-02T09:36
владивосток
русский (остров)
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило план мероприятий по развитию острова Русский во Владивостоке, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что одним из главных мероприятий является строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" на базе Дальневосточного федерального университета в 2023-2027 годах. Также предусмотрена реконструкция системы водоотведения бухты Новик в 2022-2024 годах."Еще одно мероприятие, направленное на решение экологических проблем, подразумевает проведение санитарно-оздоровительных работ в лесных насаждениях. Необходимость таких работ связана с тем, что в 2021 году около 75 тысяч деревьев на острове были повреждены или уничтожены ледяным дождем. Из них 55 тысяч деревьев будут обрезаны, а 23 тысячи - вырублены. На их месте появятся новые насаждения", - говорится в сообщении.Кроме того, до 2030 года на острове Русский появится новый гостиничный комплекс "Приморские тропики" общей площадью порядка 350 тысяч квадратных метров. В комплексе будут расположены отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты.Концепция развития острова Русский и план мероприятий по ее реализации были утверждены правительством РФ в 2019 году. Главная цель - создание правовых и экономических условий развития острова как международного научно-образовательного и технологического кластера. План, в частности, предусматривает создание условий для привлечения частных инвестиций, развитие инфраструктуры и туристического потенциала острова, а также создание условий для комфортной жизни людей.
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владивосток
русский (остров)
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владивосток, русский (остров), правительство рф, михаил мишустин, россия
09:36 02.11.2021
 
Правительство расширило план мероприятий по развитию острова Русский

Правительство расширило план мероприятий по развитию острова Русский во Владивостоке

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского краяМост на остров Русский во Владивостоке, расчищаемый от наледи, которая образовалась в результате осадков
Мост на остров Русский во Владивостоке, расчищаемый от наледи, которая образовалась в результате осадков - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России расширило план мероприятий по развитию острова Русский во Владивостоке, сообщила пресс-служба кабмина.
"Создание инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра "Русский", строительство крупного гостиничного комплекса, реконструкция инженерных сооружений, проведение санитарно-оздоровительных работ в поврежденных лесах - эти и другие мероприятия добавлены в план по реализации концепции развития острова Русский. Изменения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из главных мероприятий является строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" на базе Дальневосточного федерального университета в 2023-2027 годах. Также предусмотрена реконструкция системы водоотведения бухты Новик в 2022-2024 годах.
"Еще одно мероприятие, направленное на решение экологических проблем, подразумевает проведение санитарно-оздоровительных работ в лесных насаждениях. Необходимость таких работ связана с тем, что в 2021 году около 75 тысяч деревьев на острове были повреждены или уничтожены ледяным дождем. Из них 55 тысяч деревьев будут обрезаны, а 23 тысячи - вырублены. На их месте появятся новые насаждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, до 2030 года на острове Русский появится новый гостиничный комплекс "Приморские тропики" общей площадью порядка 350 тысяч квадратных метров. В комплексе будут расположены отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты.
Концепция развития острова Русский и план мероприятий по ее реализации были утверждены правительством РФ в 2019 году. Главная цель - создание правовых и экономических условий развития острова как международного научно-образовательного и технологического кластера. План, в частности, предусматривает создание условий для привлечения частных инвестиций, развитие инфраструктуры и туристического потенциала острова, а также создание условий для комфортной жизни людей.
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ВладивостокРусский (остров)Правительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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