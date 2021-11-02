https://ria.ru/20211102/pozhar-1757385474.html
На Урале двое детей сгорели в пожаре, пока их матери не было дома
На Урале двое детей сгорели в пожаре, пока их матери не было дома - РИА Новости, 02.11.2021
На Урале двое детей сгорели в пожаре, пока их матери не было дома
Тела двух маленьких детей нашли в ходе тушения пожара в частном доме в Камышловском районе Свердловской области, сообщает во вторник СУСК по региону. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:59
2021-11-02T14:59
2021-11-02T14:59
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Тела двух маленьких детей нашли в ходе тушения пожара в частном доме в Камышловском районе Свердловской области, сообщает во вторник СУСК по региону."Днем 2 ноября … поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одном из частных деревянных домов в селе Квашнинском тел двух малолетних детей. По данному факту … возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в релизе.По версии следствия, утром во вторник мать детей вышла по делам, затопив перед этим печку. Вскоре, когда она еще не успела вернуться, что-то произошло, и вспыхнул пожар. Двое детей к этому моменту не спали, их успели вывести соседи. Однако два малыша, мальчик и девочка 2019 и 2021 годов рождения, погибли.Начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что мать погибших детей стоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Ранее сотрудники полиции уже привлекали ее к ответственности за ненадлежащее воспитание детей."Она имеет судимость за кражи, официально является матерью-одиночкой. Ранее судимый отец детей в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы... Всего женщина, 1993 года рождения, воспитывает пятерых детей. Мальчик, 2010 года рождения, буквально незадолго до ЧП уехал в Екатеринбург на крестины", - отметил полковник Горелых.Как сообщает региональный главк МЧС РФ, данные о пожаре в доме по улице Ленина в селе Квашнинском поступили в 11.38 (9.38 мск). Спустя час, в 12.30 (10.30 мск), пожарные остановили распространение огня и буквально через несколько минут полностью потушили дом.
https://ria.ru/20211030/pozhar-1756993897.html
https://ria.ru/20211005/tatarstan-1753180985.html
https://ria.ru/20211013/vladivostok-1754307299.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых
На Урале двое детей сгорели в пожаре, пока их матери не было дома
В Свердловской области двое детей сгорели в пожаре, пока их мать отходила по делам