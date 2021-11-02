https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html

В Приморье полиция задержала мужчину, пристававшего к девочкам в автобусе

В Приморье полиция задержала мужчину, пристававшего к девочкам в автобусе - РИА Новости, 02.11.2021

В Приморье полиция задержала мужчину, пристававшего к девочкам в автобусе

Полиция задержала жителя Приморья после информации в социальных сетях о том, что он оказывал знаки внимания двум 14-летним девочкам, по инциденту проводится... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:59

2021-11-02T14:59

2021-11-02T14:59

происшествия

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала жителя Приморья после информации в социальных сетях о том, что он оказывал знаки внимания двум 14-летним девочкам, по инциденту проводится проверка, сообщает управление МВД РФ по региону.Ранее в местных соцсетях распространилась информация об инциденте в районе автобусной остановки города Артема. Местная жительница сообщила о том, что к двум 14-летним девочкам (одна из них - ее дочь) на остановке общественного транспорта стал приставать мужчина. По её словам, неизвестный делал недвусмысленные намёки, а после попытался выманить детей из автобуса. "Но самое неприятное, когда он (зашел) в автобус и стал звать девочек за собой, слать им воздушные поцелуи, ни один человек в автобусе не отреагировал", - сообщала автор поста в соцсетях."Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение гражданина, причастного к инциденту: 53-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Свои действия он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения. Проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям гражданина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/pokhischenie-1757263871.html

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происшествия, артем