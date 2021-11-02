Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/pogoda-1757313556.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 02.11.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Погода без осадков, до плюс 7 градусов и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:24
2021-11-02T08:25
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667874_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_f362e07630dec7758e2b0ff7b134e62d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода без осадков, до плюс 7 градусов и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием периферии антициклона, облачная с прояснениями погода, без осадков, в первой половине дня - до 10-11 часов - местами густые туманы. Температура воздуха плюс 5-7 в Москве, плюс 3-8 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня будет меняться мало - барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Леус.По словам синоптика, туман, образовавшийся вечером в понедельник с понижением температуры, не прекращался и всю ночь. Вероятность такой ситуации на этой неделе уже невелика, антициклон постепенно ослабевает, поэтому резких температурных контрастов уже не будет.
https://ria.ru/20211016/podgotovka-1754830302.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667874_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1f1ec5c6af7bf1e4ccc4d61f1f3b355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
08:24 02.11.2021 (обновлено: 08:25 02.11.2021)
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Погода без осадков, до плюс 7 и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода без осадков, до плюс 7 градусов и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица останется под влиянием периферии антициклона, облачная с прояснениями погода, без осадков, в первой половине дня - до 10-11 часов - местами густые туманы. Температура воздуха плюс 5-7 в Москве, плюс 3-8 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня будет меняться мало - барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Леус.
По словам синоптика, туман, образовавшийся вечером в понедельник с понижением температуры, не прекращался и всю ночь. Вероятность такой ситуации на этой неделе уже невелика, антициклон постепенно ослабевает, поэтому резких температурных контрастов уже не будет.
Зимняя дорога - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 03:15
Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя
12:22Опрос показал недоверие демократов США Байдену
12:21В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
12:02Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
12:01Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Лента новостейМолния
В Кабуле террористы проникли в здание госпиталяОпрос показал недоверие демократов США БайденуВ Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноябряЯкутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатораСовфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов ЕвропыПрокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях