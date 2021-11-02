https://ria.ru/20211102/pogoda-1757313556.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 02.11.2021

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Погода без осадков, до плюс 7 градусов и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:24

2021-11-02T08:24

2021-11-02T08:25

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода без осадков, до плюс 7 градусов и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием периферии антициклона, облачная с прояснениями погода, без осадков, в первой половине дня - до 10-11 часов - местами густые туманы. Температура воздуха плюс 5-7 в Москве, плюс 3-8 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня будет меняться мало - барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Леус.По словам синоптика, туман, образовавшийся вечером в понедельник с понижением температуры, не прекращался и всю ночь. Вероятность такой ситуации на этой неделе уже невелика, антициклон постепенно ослабевает, поэтому резких температурных контрастов уже не будет.

https://ria.ru/20211016/podgotovka-1754830302.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус