https://ria.ru/20211102/pogoda-1757313556.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 02.11.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Погода без осадков, до плюс 7 градусов и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:24
2021-11-02T08:24
2021-11-02T08:25
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667874_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_f362e07630dec7758e2b0ff7b134e62d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода без осадков, до плюс 7 градусов и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием периферии антициклона, облачная с прояснениями погода, без осадков, в первой половине дня - до 10-11 часов - местами густые туманы. Температура воздуха плюс 5-7 в Москве, плюс 3-8 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, в течение дня будет меняться мало - барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба", - рассказал Леус.По словам синоптика, туман, образовавшийся вечером в понедельник с понижением температуры, не прекращался и всю ночь. Вероятность такой ситуации на этой неделе уже невелика, антициклон постепенно ослабевает, поэтому резких температурных контрастов уже не будет.
https://ria.ru/20211016/podgotovka-1754830302.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756667874_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1f1ec5c6af7bf1e4ccc4d61f1f3b355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
08:24 02.11.2021 (обновлено: 08:25 02.11.2021)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Погода без осадков, до плюс 7 и густой туман в утренние часы ожидают москвичей во вторник