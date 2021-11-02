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Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу - РИА Новости, 02.11.2021
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу
Температурную аномалию прогнозируют в столичном регионе в конце недели: в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до плюс 13 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T00:14
2021-11-02T00:14
2021-11-02T09:07
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
средиземноморье
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Температурную аномалию прогнозируют в столичном регионе в конце недели: в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Он пояснил, что со среды погода станет облачной, ожидается небольшой дождь."В пятницу через Москву будет проходить небольшой фронт, будет сплошная облачность, поэтому ночи также будут теплыми — семь-восемь градусов", — добавил Вильфанд.По словам ученого, очень теплые воздушные массы поступят с востока Средиземноморья.
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москва
средиземноморье
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, средиземноморье
00:14 02.11.2021 (обновлено: 09:07 02.11.2021)
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в Москве ожидается до 13 градусов тепла