https://ria.ru/20211102/pogoda-1757302671.html

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу - РИА Новости, 02.11.2021

Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу

Температурную аномалию прогнозируют в столичном регионе в конце недели: в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до плюс 13 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T00:14

2021-11-02T00:14

2021-11-02T09:07

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

средиземноморье

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Температурную аномалию прогнозируют в столичном регионе в конце недели: в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Он пояснил, что со среды погода станет облачной, ожидается небольшой дождь."В пятницу через Москву будет проходить небольшой фронт, будет сплошная облачность, поэтому ночи также будут теплыми — семь-восемь градусов", — добавил Вильфанд.По словам ученого, очень теплые воздушные массы поступят с востока Средиземноморья.

https://ria.ru/20211101/pogoda-1757174514.html

москва

средиземноморье

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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, средиземноморье