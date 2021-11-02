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Банк ВТБ поддержит выставку Врубеля в Третьяковке

Банк ВТБ поддержит выставку Врубеля в Третьяковке - РИА Новости, 02.11.2021

Банк ВТБ поддержит выставку Врубеля в Третьяковке

Банк ВТБ поддержит в рамках своей программы "Культурная страна" открывающуюся в среду в Новой Третьяковке на Крымском Валу монографическую выставку Михаила... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:40

2021-11-02T13:40

2021-11-02T14:57

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ поддержит в рамках своей программы "Культурная страна" открывающуюся в среду в Новой Третьяковке на Крымском Валу монографическую выставку Михаила Врубеля, приуроченную к 165-летию со дня рождения художника, сообщает ВТБ.Выставка "Михаил Врубель", которая пройдет с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года, впервые за 65 лет объединит в единой экспозиции работы художника из Русского музея и Третьяковской галереи, а также других музеев и семи частных собраний, в том числе зарубежных.Как ранее сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, зрители смогут увидеть более 50 живописных и крупноформатных пастельных работ, около 200 графических работ, три десятка произведений, выполненных в технике майолики. По ее словам, задача выставки - представить Врубеля не только как популярного художника, но также взглянуть на него современными глазами и понять, какое значение его творчество имело в отечественном и международном контексте. К выставочному проекту запланирован выпуск каталога, а также цикл познавательных лекций.Как отметили в ВТБ, банк и Третьяковку связывают многолетние партнерские отношения. При поддержке ВТБ в галерее прошли выставки Марка Шагала, Наталии Гончаровой, Николая Ге, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Николая Рериха, Валентина Серова, Михаила Дронова, Ивана Айвазовского, Зинаиды Серебряковой, Василия Верещагина, Ильи Репина, Роберта Фалька.

https://ria.ru/20210722/bank-1742348106.html

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