https://ria.ru/20211102/peskov-1757353703.html

Песков рассказал о работе администрации Кремля и правительства в выходные

Песков рассказал о работе администрации Кремля и правительства в выходные - РИА Новости, 02.11.2021

Песков рассказал о работе администрации Кремля и правительства в выходные

Администрация президента РФ и кабинет министров в период нерабочих дней, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, продолжают выполнять свои обязанности,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:34

2021-11-02T12:34

2021-11-02T12:37

политика

дмитрий песков

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753553545_0:173:3107:1920_1920x0_80_0_0_c3b49ebb7878d5dca4a100fa7deef91a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Администрация президента РФ и кабинет министров в период нерабочих дней, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, продолжают выполнять свои обязанности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается администрации Кремля, она работает. И правительство работает. Мы не можем прекратить свою деятельность. Вы знаете, что работает президент, поэтому администрация должна обеспечивать функционирование главы государства", - сказал Песков журналистам.По его словам, работа правительства также не подлежит остановке ни при каких обстоятельствах - "оно работает в режиме доменной печи". Кабинет министров, помимо основной деятельности в контексте решения социально-экономических вопросов, в ручном режиме решает проблемы, возникающие из-за пандемии.В РФ из-за ситуации с пандемией коронавируса объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/vaktsiny-1756853037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, россия, коронавирус в россии