https://ria.ru/20211102/peskov-1757353703.html
Песков рассказал о работе администрации Кремля и правительства в выходные
Песков рассказал о работе администрации Кремля и правительства в выходные - РИА Новости, 02.11.2021
Песков рассказал о работе администрации Кремля и правительства в выходные
Администрация президента РФ и кабинет министров в период нерабочих дней, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, продолжают выполнять свои обязанности,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:34
2021-11-02T12:34
2021-11-02T12:37
политика
дмитрий песков
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Администрация президента РФ и кабинет министров в период нерабочих дней, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, продолжают выполнять свои обязанности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается администрации Кремля, она работает. И правительство работает. Мы не можем прекратить свою деятельность. Вы знаете, что работает президент, поэтому администрация должна обеспечивать функционирование главы государства", - сказал Песков журналистам.По его словам, работа правительства также не подлежит остановке ни при каких обстоятельствах - "оно работает в режиме доменной печи". Кабинет министров, помимо основной деятельности в контексте решения социально-экономических вопросов, в ручном режиме решает проблемы, возникающие из-за пандемии.В РФ из-за ситуации с пандемией коронавируса объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
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политика, дмитрий песков, россия, коронавирус в россии
12:34 02.11.2021 (обновлено: 12:37 02.11.2021)
Песков рассказал о работе администрации Кремля и правительства в выходные
Песков: администрация президента и правительство работают в обычном режиме
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Администрация президента РФ
и кабинет министров в период нерабочих дней, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, продолжают выполнять свои обязанности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Что касается администрации Кремля, она работает. И правительство работает. Мы не можем прекратить свою деятельность. Вы знаете, что работает президент, поэтому администрация должна обеспечивать функционирование главы государства", - сказал Песков журналистам.
По его словам, работа правительства также не подлежит остановке ни при каких обстоятельствах - "оно работает в режиме доменной печи". Кабинет министров, помимо основной деятельности в контексте решения социально-экономических вопросов, в ручном режиме решает проблемы, возникающие из-за пандемии.
В РФ из-за ситуации с пандемией коронавируса объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.