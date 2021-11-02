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Глава Минпросвещения принял участие в переписи населения
Глава Минпросвещения принял участие в переписи населения - РИА Новости, 02.11.2021
Глава Минпросвещения принял участие в переписи населения
Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в переписи населения, которая в этом году стала доступна в онлайн-формате на портале... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:25
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общество
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в переписи населения, которая в этом году стала доступна в онлайн-формате на портале "Госуслуги", сообщает пресс-служба ведомства."Есть вещи, которые не занимают у нас много времени, но которые влияют на жизнь всей страны. Перепись – из их числа, поэтому участие в ней – это проявление ответственности, серьёзного, осознанного отношения к будущему", – сказал Кравцов, слова которого приводятся в пресс-релизе.Министр отметил, что подобное анкетирование поможет правильно сориентировать разработчиков социальных программ и обеспечит данными о дальнейшем необходимом строительстве детских садов и школ.
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общество, сергей кравцов, россия
10:25 02.11.2021
 
Глава Минпросвещения принял участие в переписи населения

Глава Минпросвещения Кравцов принял участие в переписи населения в онлайн-формате

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в переписи населения, которая в этом году стала доступна в онлайн-формате на портале "Госуслуги", сообщает пресс-служба ведомства.
"Есть вещи, которые не занимают у нас много времени, но которые влияют на жизнь всей страны. Перепись – из их числа, поэтому участие в ней – это проявление ответственности, серьёзного, осознанного отношения к будущему", – сказал Кравцов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Министр отметил, что подобное анкетирование поможет правильно сориентировать разработчиков социальных программ и обеспечит данными о дальнейшем необходимом строительстве детских садов и школ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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ОбществоСергей КравцовРоссия
 
 
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