https://ria.ru/20211102/perepis-1757326087.html

Глава Минпросвещения принял участие в переписи населения

Глава Минпросвещения принял участие в переписи населения - РИА Новости, 02.11.2021

Глава Минпросвещения принял участие в переписи населения

Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в переписи населения, которая в этом году стала доступна в онлайн-формате на портале... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:25

2021-11-02T10:25

2021-11-02T10:25

общество

сергей кравцов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593156755_0:152:3138:1917_1920x0_80_0_0_e58f0a8a1ae60405119f1bc61cb89756.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в переписи населения, которая в этом году стала доступна в онлайн-формате на портале "Госуслуги", сообщает пресс-служба ведомства."Есть вещи, которые не занимают у нас много времени, но которые влияют на жизнь всей страны. Перепись – из их числа, поэтому участие в ней – это проявление ответственности, серьёзного, осознанного отношения к будущему", – сказал Кравцов, слова которого приводятся в пресс-релизе.Министр отметил, что подобное анкетирование поможет правильно сориентировать разработчиков социальных программ и обеспечит данными о дальнейшем необходимом строительстве детских садов и школ.

https://ria.ru/20211027/mishustin-1756503100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кравцов, россия