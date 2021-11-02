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Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным в онлайн-формате
Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным в онлайн-формате - РИА Новости, 02.11.2021
Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным в онлайн-формате
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на текущей неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:18
2021-11-02T13:18
2021-11-02T13:18
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на текущей неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в режиме видеоконференции 4 ноября."Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры. Тоже материалы надо выучить", - слова президента приводит пресс-служба главы государства на его официальном сайте.Лукашенко во вторник в Минске, провел экскурсию по своему рабочему кабинету во Дворце Независимости в Минске для белорусского мальчика Романа Когодовского, спавшего при пожаре своего младшего брата и получившего орден "За личное мужество".
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в мире, белоруссия, минск, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным в онлайн-формате
Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным в онлайн-формате на этой неделе