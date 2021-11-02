https://ria.ru/20211102/passazhiry-1757443803.html

Власти поручили обеспечить едой пассажиров в нижегородском аэропорту

Власти поручили обеспечить едой пассажиров в нижегородском аэропорту - РИА Новости, 02.11.2021

Власти поручили обеспечить едой пассажиров в нижегородском аэропорту

Пассажиры, ожидающие вылета из аэропорта Нижнего Новгорода, будут обеспечены горячим питанием, средства на это будут выделены по поручению губернатора... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:24

2021-11-02T19:24

2021-11-02T19:25

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Пассажиры, ожидающие вылета из аэропорта Нижнего Новгорода, будут обеспечены горячим питанием, средства на это будут выделены по поручению губернатора Нижегородской области Глеб Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона.Готовые блюда и продукты поставят нижегородские компании."В связи с погодными условиями в Москве сложилась непростая ситуация. Мы не можем остаться в стороне. В аэропорту много семей с детьми. Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней", - приводит пресс-служба слова Никитина.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие еды.Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.Ранее сообщалось, что для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.

https://ria.ru/20211102/reysy-1757442013.html

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общество, туман в москве, москва, нижний новгород, глеб никитин, россия