https://ria.ru/20211102/otnosheniya-1757392228.html
Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными
Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными - РИА Новости, 02.11.2021
Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными
Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал неоднозначными отношения с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:29
2021-11-02T15:29
2021-11-02T16:10
в мире
великобритания
борис джонсон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757396481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba4ff1a61e510cc5a165b404cb85eef7.jpg
ГЛАЗГО, 2 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал неоднозначными отношения с Россией, передает корреспондент РИА Новости."Они неоднозначные", - сказал Джонсон в ответ на вопрос РИА Новости на полях климатической конференции в Глазго.Джонсон не стал пояснять свои слова и скрылся от прессы.
https://ria.ru/20211028/britaniya-1756725076.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757396481_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70d406961dba09cd788e61fae5dc923d.jpg
Премьер Великобритании ответил на вопрос об отношениях с Россией
Премьер Великобритании Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными
2021-11-02T15:29
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон, россия
15:29 02.11.2021 (обновлено: 16:10 02.11.2021)
Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными
Премьер Великобритании Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными