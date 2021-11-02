https://ria.ru/20211102/otnosheniya-1757392228.html

Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными

Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными - РИА Новости, 02.11.2021

Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными

Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал неоднозначными отношения с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:29

2021-11-02T15:29

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борис джонсон

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ГЛАЗГО, 2 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал неоднозначными отношения с Россией, передает корреспондент РИА Новости."Они неоднозначные", - сказал Джонсон в ответ на вопрос РИА Новости на полях климатической конференции в Глазго.Джонсон не стал пояснять свои слова и скрылся от прессы.

https://ria.ru/20211028/britaniya-1756725076.html

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Премьер Великобритании ответил на вопрос об отношениях с Россией Премьер Великобритании Джонсон назвал отношения с Россией неоднозначными 2021-11-02T15:29 true PT0M07S

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в мире, великобритания, борис джонсон, россия