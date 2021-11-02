https://ria.ru/20211102/oruzhie-1757465709.html
Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия
Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия - РИА Новости, 02.11.2021
Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия
РФ и США работают над повышением порога применения ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:25
2021-11-02T23:25
2021-11-02T23:36
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. РФ и США работают над повышением порога применения ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы работаем в направлении повышения порога применения ядерного оружия", - сказал Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс".По его словам, Россия надеется на развитие ядерной стратегии США таким образом, чтобы были сняты озабоченности РФ."Мы обеспокоены тем, что в последние годы США намеренно внесли дополнительную неясность в вопрос о том, при каких обстоятельствах было бы возможно применение ядерного оружия. Нам нужно больше ясности в этом", - сказал Рябков. Россия хотела бы увидеть от США любые шаги, которые помогут снять неопределенность в вопросе применения ядерного оружия, это было бы взаимно, заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков."Нам бы все-таки хотелось увидеть любые шаги, которые могли бы добавить конкретики, снять неопределенность в этой области - чтобы ядерный порог был выше, чем сегодня. Это было бы взаимно", - сказал Рябков, выступая в ходе форума "Диалог Форт-Росс".Как подчеркнул замглавы российского МИД, Москва готова обсудить возможность проведения переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США Джо Байдена на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога РФ-США.
https://ria.ru/20211030/yaderka-1756983015.html
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в мире, сша, россия, москва, джо байден, сергей рябков
23:25 02.11.2021 (обновлено: 23:36 02.11.2021)
Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия
Россия ждет от США большей конкретики в вопросе применения ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. РФ и США работают над повышением порога применения ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы работаем в направлении повышения порога применения ядерного оружия", - сказал Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс".
По его словам, Россия надеется на развитие ядерной стратегии США таким образом, чтобы были сняты озабоченности РФ.
"Мы обеспокоены тем, что в последние годы США намеренно внесли дополнительную неясность в вопрос о том, при каких обстоятельствах было бы возможно применение ядерного оружия. Нам нужно больше ясности в этом", - сказал Рябков.
Россия
хотела бы увидеть от США
любые шаги, которые помогут снять неопределенность в вопросе применения ядерного оружия, это было бы взаимно, заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков
.
"Нам бы все-таки хотелось увидеть любые шаги, которые могли бы добавить конкретики, снять неопределенность в этой области - чтобы ядерный порог был выше, чем сегодня. Это было бы взаимно", - сказал Рябков, выступая в ходе форума "Диалог Форт-Росс".
Как подчеркнул замглавы российского МИД, Москва
готова обсудить возможность проведения переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США Джо Байдена
на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога РФ-США.