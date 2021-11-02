https://ria.ru/20211102/opros-1757175967.html

Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран

Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран - РИА Новости, 02.11.2021

Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран

Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:55

2021-11-02T10:55

2021-11-02T10:56

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру.Почти каждый третий путешественник отслеживает обстановку в стране, в которую планирует отправиться, следует из результатов опроса. Каждый пятый мониторит информацию об общей ситуации в мире.Читают новости об открытии границ, при этом никуда не собираются ехать, 17 процентов респондентов. Еще 30 процентов заявили, что им все равно, что происходит с восстановлением международного авиасообщения, потому что они в принципе не увлечены зарубежным туризмом.И только семь процентов указали, что все интересующие их страны уже открыты.

https://ria.ru/20211101/sputnik_v-1756662844.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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