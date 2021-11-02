Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211102/opros-1757175967.html
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран - РИА Новости, 02.11.2021
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран
Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:55
2021-11-02T10:56
туризм
новости - туризм
туту.ру
туризм
куда поехать
авиасообщение
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру.Почти каждый третий путешественник отслеживает обстановку в стране, в которую планирует отправиться, следует из результатов опроса. Каждый пятый мониторит информацию об общей ситуации в мире.Читают новости об открытии границ, при этом никуда не собираются ехать, 17 процентов респондентов. Еще 30 процентов заявили, что им все равно, что происходит с восстановлением международного авиасообщения, потому что они в принципе не увлечены зарубежным туризмом.И только семь процентов указали, что все интересующие их страны уже открыты.
https://ria.ru/20211101/sputnik_v-1756662844.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, туту.ру, туризм, куда поехать, авиасообщение, куда поехать в выходные
10:55 02.11.2021 (обновлено: 10:56 02.11.2021)
 
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран

Аналитики узнали, отслеживают ли россияне информацию о возобновлении авиасообщения

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Почти каждый третий путешественник отслеживает обстановку в стране, в которую планирует отправиться, следует из результатов опроса. Каждый пятый мониторит информацию об общей ситуации в мире.
Читают новости об открытии границ, при этом никуда не собираются ехать, 17 процентов респондентов. Еще 30 процентов заявили, что им все равно, что происходит с восстановлением международного авиасообщения, потому что они в принципе не увлечены зарубежным туризмом.
И только семь процентов указали, что все интересующие их страны уже открыты.
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
Вчера, 09:30Инфографика
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
 
ТуризмНовости - ТуризмТуту.руТуризмкуда поехатьавиасообщениекуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Опрос показал недоверие демократов США Байдену
12:21В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
12:02Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
12:01Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
11:58В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID
Лента новостейМолния
Опрос показал недоверие демократов США БайденуВ Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноябряЯкутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатораСовфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов ЕвропыПрокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акцияхВ Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID