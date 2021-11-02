https://ria.ru/20211102/opros-1757175967.html
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран - РИА Новости, 02.11.2021
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран
Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:55
2021-11-02T10:55
2021-11-02T10:56
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру.Почти каждый третий путешественник отслеживает обстановку в стране, в которую планирует отправиться, следует из результатов опроса. Каждый пятый мониторит информацию об общей ситуации в мире.Читают новости об открытии границ, при этом никуда не собираются ехать, 17 процентов респондентов. Еще 30 процентов заявили, что им все равно, что происходит с восстановлением международного авиасообщения, потому что они в принципе не увлечены зарубежным туризмом.И только семь процентов указали, что все интересующие их страны уже открыты.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туту.ру, туризм, куда поехать, авиасообщение, куда поехать в выходные
10:55 02.11.2021 (обновлено: 10:56 02.11.2021)
Эксперты выяснили, следят ли россияне за новостями об открытии стран
Аналитики узнали, отслеживают ли россияне информацию о возобновлении авиасообщения
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, интересуются ли россияне новостями о возобновлении международного сообщения, рассказали в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Почти каждый третий путешественник отслеживает обстановку в стране, в которую планирует отправиться, следует из результатов опроса. Каждый пятый мониторит информацию об общей ситуации в мире.
Читают новости об открытии границ, при этом никуда не собираются ехать, 17 процентов респондентов. Еще 30 процентов заявили, что им все равно, что происходит с восстановлением международного авиасообщения, потому что они в принципе не увлечены зарубежным туризмом.
И только семь процентов указали, что все интересующие их страны уже открыты.