https://ria.ru/20211102/odnoklassniki-1757409068.html

Одноклассники обновили сервис "Моменты"

Одноклассники обновили сервис "Моменты" - РИА Новости, 02.11.2021

Одноклассники обновили сервис "Моменты"

Одноклассники к годовщине сервиса "Моменты" представили крупное обновление. Теперь пользователям доступны настройки приватности при публикации исчезающих фото и РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:46

2021-11-02T16:46

2021-11-02T16:59

технологии

одноклассники

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Одноклассники к годовщине сервиса "Моменты" представили крупное обновление. Теперь пользователям доступны настройки приватности при публикации исчезающих фото и видео, возможность отвечать на моменты сообщениями и публикация нескольких фотографий сразу в виде музыкального слайд-шоу. Благодаря новым настройкам приватности сервиса теперь можно скрыть фото и видео от определенных пользователей или показать их только избранным друзьям. Скоро можно будет публиковать моменты, которые будут видны всем пользователям соцсети.Также ОК добавили возможность отвечать на моменты личным сообщением, ранее это можно было сделать только с помощью своих ответных моментов. Для пользователей Android-приложения доступна функция слайд-шоу: сервис автоматически создает видео с фоновой музыкой из нескольких фотографий. Число просмотров моментов в месяц достигло 460 млн, а количество реакций пользователей на них — 48 млн. Чаще всего моменты публикуют пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20210707/odnoklassniki-1740248219.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, одноклассники