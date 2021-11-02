https://ria.ru/20211102/novoseltsev-1757355791.html

Кто убил высокопоставленного офицера МВД. Видео

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД - РИА Новости, 02.11.2021

Кто убил высокопоставленного офицера МВД. Видео

Следственный комитет опубликовал видео с задержанием мужчины, подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:42

2021-11-02T12:42

2021-11-02T13:17

происшествия

магаданская область

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с задержанием мужчины, подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева.На кадрах показано, как его выводят из дома сотрудники правоохранительных органов.Новосельцева нашли убитым в поселении Десеновское неделю назад. По словам источника РИА Новости, тело офицера с ножевыми ранениями и гематомами обнаружила его дочь.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году руководил оперативной группой, расследовавшей экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позже убийц удалось найти, их приговорили к тюремным срокам.

https://ria.ru/20211102/ubiystvo-1757327739.html

магаданская область

россия

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2021

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Кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Алексея Новосельцева рассказал на допросе, что мотивом послужил денежный долг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. 2021-11-02T12:42 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магаданская область, россия