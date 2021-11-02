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Кто убил высокопоставленного офицера МВД. Видео
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД - РИА Новости, 02.11.2021
Кто убил высокопоставленного офицера МВД. Видео
Следственный комитет опубликовал видео с задержанием мужчины, подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:42
2021-11-02T12:42
2021-11-02T13:17
происшествия
магаданская область
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с задержанием мужчины, подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева.На кадрах показано, как его выводят из дома сотрудники правоохранительных органов.Новосельцева нашли убитым в поселении Десеновское неделю назад. По словам источника РИА Новости, тело офицера с ножевыми ранениями и гематомами обнаружила его дочь.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году руководил оперативной группой, расследовавшей экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позже убийц удалось найти, их приговорили к тюремным срокам.
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Алексея Новосельцева рассказал на допросе, что мотивом послужил денежный долг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
2021-11-02T12:42
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происшествия, магаданская область, россия
12:42 02.11.2021 (обновлено: 13:17 02.11.2021)
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД
СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева