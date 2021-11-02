https://ria.ru/20211102/nesovershennoletnie-1757383245.html

В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ

В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ - РИА Новости, 02.11.2021

В Свердловской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ

Несовершеннолетние с 4 ноября не смогут посещать торговые центры в Свердловской области без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:46

2021-11-02T14:46

2021-11-02T15:55

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Несовершеннолетние с 4 ноября не смогут посещать торговые центры в Свердловской области без родителей из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков."Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют (коронавирусом) бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции", — сказал Креков.Он отметил, что мера будет введена "в ближайшие дни".Помимо этого, Креков не исключил возможность введения локдауна, если торговые центры и предприятия общепита продолжат нарушать режим QR-кодов.В Кремле неоднократно заявляли, что региональные власти в период пандемии обладают особыми полномочиями и могут самостоятельно принимать решения о новых ограничениях в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрировано 158,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 718 за последние сутки. Скончались 7,5 тысячи пациентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211102/turizm-1757320102.html

свердловская область

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