https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757360991.html

Постпред рассказал о сокрытии ОЗХО вещества, которым "отравили" Навального

Постпред рассказал о сокрытии ОЗХО вещества, которым "отравили" Навального - РИА Новости, 02.11.2021

Постпред рассказал о сокрытии ОЗХО вещества, которым "отравили" Навального

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин назвал театром абсурда тот факт, что ОЗХО скрывает в докладах формулу вещества,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:02

2021-11-02T13:02

2021-11-02T13:02

в мире

алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

россия

госпитализация алексея навального

замена условного срока навального

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин назвал театром абсурда тот факт, что ОЗХО скрывает в докладах формулу вещества, которым якобы был отравлен блогер Алексей Навальный, под предлогом невыдачи тайной информации."Все сколько-нибудь значительные сведения в этом докладе были вымараны черным фломастером. Сделано это было по просьбе германской стороны, которая якобы исходила из интересов безопасности ФРГ. Появлялась информация о том, что, скрывая формулу химического вещества, немцы хотят не допустить того, чтобы в России узнали, какие навыки, какие технологии они используют... Получается абсурдная ситуация: скрывая от нас формулу химического вещества, якобы в нераспространенческих целях, немцы в то же время указывают на Россию как на страну происхождения этого вещества. Театр абсурда какой-то получается", - сказал Шульгин на брифинге в МИА "Россия сегодня".Россия не видит признаков того, что Организация по запрещению химического оружия готова к конструктивному диалогу по делу Алексея Навального, заявил Шульгин."К сожалению, не видим пока никаких признаков к улучшению ситуации. Я уже рассказывал, какие мы отписки получаем (от ОЗХО). В частности, молчит ФРГ", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, готова ли ОЗХО к диалогу.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757357540.html

https://ria.ru/20211021/demarsh-1755626071.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия, госпитализация алексея навального, замена условного срока навального