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Суд Тулы рассмотрит дело помогавших Навальному незаконно получать биллинги
Суд Тулы рассмотрит дело помогавших Навальному незаконно получать биллинги - РИА Новости, 02.11.2021
Суд Тулы рассмотрит дело помогавших Навальному незаконно получать биллинги
Уголовное дело в отношении трех мужчин, которые незаконно помогли Алексею Навальному получать выписки с телефонных счетов, рассмотрит Центральный районный суд... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:29
2021-11-02T12:31
происшествия
тула
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей навальный
telegram (приложение)
криминал
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении трех мужчин, которые незаконно помогли Алексею Навальному получать выписки с телефонных счетов, рассмотрит Центральный районный суд Тулы, дата пока не назначена, следует из данных на сайте суда.Как сообщил Telegram-канал Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным.Baza утверждает, что они использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. По заявлению канала, эти люди продавали полученные данные "клиентам" в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.В Басманном суде Москвы РИА Новости ранее рассказали, что все три фигуранта этого дела находятся под домашним арестом. Им вменяют статьи "Нарушение тайны переписки" и "Подделка штампов, печатей или бланков" УК РФ.На сайте Центрального районного суда Тулы появилась карточка уголовного дела, в котором фигурируют Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков. Передача дела судье состоялась 1 октября.Дата рассмотрения дела пока не назначена. Подсудимым вменяют преступления по части 1 статьи 138 УК РФ, части 4 статьи 327 УК РФ.Центральный районный суд Тулы предоставил журналистам пресс-релиз, в котором подсудимых называют только по первым буквам их фамилии."Следствием установлено, что подсудимые З., А. и К. оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи", - говорится в сообщении.Таким образом, полагает следствие, подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров."Получение сведений у операторов сотовой связи… производилось подсудимыми под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы в связи с расследованием уголовных дел. При этом подсудимые предоставляли поддельные судебные постановления, разрешающие получение указанных сведений, а также использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.Первая из указанных статей не предполагает лишение свободы, только штраф, обязательные или исправительные работы. По второй максимальное наказание – четыре года заключения.
https://ria.ru/20211102/billingi-1757302804.html
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происшествия, тула, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей навальный, telegram (приложение), криминал, россия
12:29 02.11.2021 (обновлено: 12:31 02.11.2021)
 
Суд Тулы рассмотрит дело помогавших Навальному незаконно получать биллинги

Дело против помогавших Навальному получать выписки с чужих телефонов рассмотрит суд Тулы

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении трех мужчин, которые незаконно помогли Алексею Навальному получать выписки с телефонных счетов, рассмотрит Центральный районный суд Тулы, дата пока не назначена, следует из данных на сайте суда.
Как сообщил Telegram-канал Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным.
Baza утверждает, что они использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. По заявлению канала, эти люди продавали полученные данные "клиентам" в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.
В Басманном суде Москвы РИА Новости ранее рассказали, что все три фигуранта этого дела находятся под домашним арестом. Им вменяют статьи "Нарушение тайны переписки" и "Подделка штампов, печатей или бланков" УК РФ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 00:18
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги
На сайте Центрального районного суда Тулы появилась карточка уголовного дела, в котором фигурируют Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков. Передача дела судье состоялась 1 октября.
Дата рассмотрения дела пока не назначена. Подсудимым вменяют преступления по части 1 статьи 138 УК РФ, части 4 статьи 327 УК РФ.
Центральный районный суд Тулы предоставил журналистам пресс-релиз, в котором подсудимых называют только по первым буквам их фамилии.
"Следствием установлено, что подсудимые З., А. и К. оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи", - говорится в сообщении.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:25
В Совфеде прокомментировали присуждение Навальному премии Сахарова
Таким образом, полагает следствие, подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров.
"Получение сведений у операторов сотовой связи… производилось подсудимыми под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы в связи с расследованием уголовных дел. При этом подсудимые предоставляли поддельные судебные постановления, разрешающие получение указанных сведений, а также использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
Первая из указанных статей не предполагает лишение свободы, только штраф, обязательные или исправительные работы. По второй максимальное наказание – четыре года заключения.
 
ПроисшествияТулаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алексей НавальныйTelegram (приложение)КриминалРоссия
 
 
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