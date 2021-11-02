https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757352633.html

Суд Тулы рассмотрит дело помогавших Навальному незаконно получать биллинги

Суд Тулы рассмотрит дело помогавших Навальному незаконно получать биллинги - РИА Новости, 02.11.2021

Суд Тулы рассмотрит дело помогавших Навальному незаконно получать биллинги

Уголовное дело в отношении трех мужчин, которые незаконно помогли Алексею Навальному получать выписки с телефонных счетов, рассмотрит Центральный районный суд... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:29

2021-11-02T12:29

2021-11-02T12:31

происшествия

тула

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей навальный

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криминал

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении трех мужчин, которые незаконно помогли Алексею Навальному получать выписки с телефонных счетов, рассмотрит Центральный районный суд Тулы, дата пока не назначена, следует из данных на сайте суда.Как сообщил Telegram-канал Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным.Baza утверждает, что они использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. По заявлению канала, эти люди продавали полученные данные "клиентам" в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.В Басманном суде Москвы РИА Новости ранее рассказали, что все три фигуранта этого дела находятся под домашним арестом. Им вменяют статьи "Нарушение тайны переписки" и "Подделка штампов, печатей или бланков" УК РФ.На сайте Центрального районного суда Тулы появилась карточка уголовного дела, в котором фигурируют Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков. Передача дела судье состоялась 1 октября.Дата рассмотрения дела пока не назначена. Подсудимым вменяют преступления по части 1 статьи 138 УК РФ, части 4 статьи 327 УК РФ.Центральный районный суд Тулы предоставил журналистам пресс-релиз, в котором подсудимых называют только по первым буквам их фамилии."Следствием установлено, что подсудимые З., А. и К. оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи", - говорится в сообщении.Таким образом, полагает следствие, подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров."Получение сведений у операторов сотовой связи… производилось подсудимыми под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы в связи с расследованием уголовных дел. При этом подсудимые предоставляли поддельные судебные постановления, разрешающие получение указанных сведений, а также использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.Первая из указанных статей не предполагает лишение свободы, только штраф, обязательные или исправительные работы. По второй максимальное наказание – четыре года заключения.

https://ria.ru/20211102/billingi-1757302804.html

https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755618271.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тула, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей навальный, telegram (приложение), криминал, россия