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МВД задержало 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками
МВД задержало 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками - РИА Новости, 02.11.2021
МВД задержало 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками
В Центральной и Южной России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками, изъято 370 килограммов "синтетики", гашиша и других веществ,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:39
2021-11-02T16:54
происшествия
россия
наркотики
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Центральной и Южной России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками, изъято 370 килограммов "синтетики", гашиша и других веществ, сообщается на сайте МВД.Сообщается, что пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, организовавшего сбыт наркотических средств в различные субъекты Российской Федерации. По версии следствия, преступное сообщество действовало в период с декабря 2016 по декабрь 2020 года."Оперативники задержали 21 участника криминальной структуры... Всего из незаконного оборота изъято свыше 370 килограммов запрещённых веществ. Из них более 251 килограмма синтетических наркотиков, более 45 килограммов марихуаны, свыше 59 килограммов гашиша, более 9,5 килограммов мефедрона, а также свыше 439 граммов МДМА", - говорится в сообщении.Следствие установило, что на счету злоумышленников 49 эпизодов противоправной деятельности, связанных не только с незаконным оборотом наркотиков, но и с контрабандой табачных изделий, а также незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Отмечается, что по данным фактам ранее также были возбуждены уголовные дела.Отмечается, что все фигуранты содержатся под стражей.
https://ria.ru/20211030/mvd-1756976651.html
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происшествия, россия, наркотики, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:39 02.11.2021 (обновлено: 16:54 02.11.2021)
 
МВД задержало 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками

В Центральной и Южной России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Центральной и Южной России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками, изъято 370 килограммов "синтетики", гашиша и других веществ, сообщается на сайте МВД.
Сообщается, что пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, организовавшего сбыт наркотических средств в различные субъекты Российской Федерации. По версии следствия, преступное сообщество действовало в период с декабря 2016 по декабрь 2020 года.
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"Оперативники задержали 21 участника криминальной структуры... Всего из незаконного оборота изъято свыше 370 килограммов запрещённых веществ. Из них более 251 килограмма синтетических наркотиков, более 45 килограммов марихуаны, свыше 59 килограммов гашиша, более 9,5 килограммов мефедрона, а также свыше 439 граммов МДМА", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что на счету злоумышленников 49 эпизодов противоправной деятельности, связанных не только с незаконным оборотом наркотиков, но и с контрабандой табачных изделий, а также незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Отмечается, что по данным фактам ранее также были возбуждены уголовные дела.
Отмечается, что все фигуранты содержатся под стражей.
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