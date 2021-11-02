https://ria.ru/20211102/muftiyat-1757382001.html

Духовное управление мусульман России ответило на претензии муфтията Адыгеи

Духовное управление мусульман России ответило на претензии муфтията Адыгеи - РИА Новости, 02.11.2021

Духовное управление мусульман России ответило на претензии муфтията Адыгеи

Деятельность общин в составе Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) на территории Республики Адыгея и Краснодарского края востребована верующими и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:39

2021-11-02T14:39

2021-11-02T14:39

религия

республика адыгея

краснодарский край

дамир мухетдинов

исмаил бердиев

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Деятельность общин в составе Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) на территории Республики Адыгея и Краснодарского края востребована верующими и соответствует российскому законодательству, говорится в официальном заявлении ДУМ РФ, опубликованном на сайте организации.Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК) в конце октября приняло резолюцию, в которой призвало власти обратить внимание на "деструктивную деятельность" организаций ДУМ РФ на Северном Кавказе, которая "не учитывает исторически сложившиеся в регионе межэтнические и межрелигиозные отношения". ДУМ РФ тогда обвинили в "необоснованном открытии параллельных религиозных общин, приводящем к расколу мусульман и конфликтным ситуациям".В ДУМ РФ отметили, что "требование прекратить деятельность какой бы то ни было религиозной организации, работающей в соответствии с действующим законодательством, противоречит конституции РФ и федеральному закону "О свободе совести и религиозных объединениях".В организации рассказали, что действуют в Краснодарском крае с 1994 года, причем "с руководством Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края сразу было достигнуто взаимопонимание" и "в дальнейшем, на протяжении четверти века взаимоотношения общин в составе ДУМ РФ и общин ДУМ РА и КК в Краснодарском крае строились на фундаменте религиозного братства"."Всплеск недовольства со стороны участников конференции в Адыгее имеет весьма отдаленное отношение к реальной общинной жизни и религиозной деятельности. Поводом к конфликту указаны не конкретные факты, ошибки, недочеты, а абстрактно обозначенная "деятельность". А ведь этой деятельности в субъекте федерации уже без малого 27 лет. За эти годы принципы работы общин в составе ДУМ РФ не менялись", - говорится в заявлении.В частности, проводились совместные богослужения, удовлетворялись духовные потребности мусульман, перед органами власти ставились и ставятся вопросы о выделении земли под мечети, реституции дореволюционного религиозного имущества, выделения участков под мусульманские кладбища, решаются вопросы юридического оформления общинной жизни мусульманских народов, их интеграции в российскую умму, рассказали в организации."Вся эта деятельность востребована со стороны верующих, имеет прочную социальную базу, абсолютно соответствует как духу, так и букве российского закона. Мы верим, что у всех заинтересованных лиц и органов хватит здравого ума и мудрости верно оценить правовую ситуацию", - заключили в ДУМ РФ.В сентябре председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев призывал ДУМ РФ "перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты" и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих в регионе муфтиятов. В ответ пленум ДУМ РФ заявил, что готов содействовать КЦМСК в "усилении работы с мусульманами региона", а первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов отметил, что управление "открывало новые организации на Северном Кавказе по просьбе и администрации президента, и руководителей северокавказских республик", поэтому заявление о деструктивном характере его деятельности не имеет никакого основания.

https://ria.ru/20210929/musulmane-1752210064.html

https://ria.ru/20210923/muftiyaty-1751446809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, краснодарский край, дамир мухетдинов, исмаил бердиев, россия