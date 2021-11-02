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Мособлкомлес: порубочные остатки в подмосковных лесах сейчас не сжигаются
Мособлкомлес: порубочные остатки в подмосковных лесах сейчас не сжигаются - РИА Новости, 02.11.2021
Мособлкомлес: порубочные остатки в подмосковных лесах сейчас не сжигаются
Подмосковные лесничие в настоящее время не проводят сжигания порубочных остатков в лесах региона, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:00
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подмосковные лесничие в настоящее время не проводят сжигания порубочных остатков в лесах региона, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.Ранее сообщалось о поступлении жалоб на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье."На все время действия дополнительных ограничительных мер, введенных на территории Московской области в связи с коронавирусом, Комитетом лесного хозяйства области еще в конце октября было принято решение не проводить во время установленных нерабочих дней (до 7 ноября включительно) сжигания порубочных остатков, даже если погодные условия к этому располагают", - привели комментарий Мособлкомлеса в пресс-службе облправительства.
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