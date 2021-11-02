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https://ria.ru/20211102/moshenniki-1757389991.html
В "Kaspersky" рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники
В "Kaspersky" рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники - РИА Новости, 02.11.2021
В "Kaspersky" рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники
Количество звонков злоумышленников, представляющихся по телефону сотрудниками органов правопорядка, осенью 2021 года выросло в 10 раз по сравнению с... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:21
2021-11-02T17:05
технологии
лаборатория касперского
сергей голованов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество звонков злоумышленников, представляющихся по телефону сотрудниками органов правопорядка, осенью 2021 года выросло в 10 раз по сравнению с январем-февралем, сообщила "Лаборатория Касперского".Компания отмечает, что мошенники обращаются к жертвам по имени и фамилии, в разговоре используют юридические термины. При этом злоумышленники в ходе разговора могут предлагать записать их ФИО и номер жетона, якобы это понадобится в ходе следственных действий.Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, слова которого приводятся в сообщении, рассказал, что злоумышленники стали применять комбинированные схемы - если пользователь не верит звонку якобы представителя банка, то через некоторое время с тем же человеком связывается мошенник, который представляется сотрудником государственной структуры.Мошенник сообщает, что они зафиксировали звонок от преступников, и предлагает содействовать следствию. После этого жертву убеждают выдать конфиденциальную информацию или перевести деньги на другой счет."Еще год назад мы фиксировали единичные отзывы (жалобы) среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам - приводятся в сообщении слова аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева.
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технологии, лаборатория касперского, сергей голованов
15:21 02.11.2021 (обновлено: 17:05 02.11.2021)
 
В "Kaspersky" рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники

"Kaspersky": телефонные мошенники стали в десять раз чаще звонить под видом полицейских

© Fotolia / StudioPortoSabbiaВызов
Вызов - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Fotolia / StudioPortoSabbia
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество звонков злоумышленников, представляющихся по телефону сотрудниками органов правопорядка, осенью 2021 года выросло в 10 раз по сравнению с январем-февралем, сообщила "Лаборатория Касперского".
"Согласно анонимизированным отзывам пользователей Kaspersky Who Calls, в России осенью 2021 года по сравнению с январем-февралем в 10 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД, полиции, Следственного комитета", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что мошенники обращаются к жертвам по имени и фамилии, в разговоре используют юридические термины. При этом злоумышленники в ходе разговора могут предлагать записать их ФИО и номер жетона, якобы это понадобится в ходе следственных действий.
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, слова которого приводятся в сообщении, рассказал, что злоумышленники стали применять комбинированные схемы - если пользователь не верит звонку якобы представителя банка, то через некоторое время с тем же человеком связывается мошенник, который представляется сотрудником государственной структуры.
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"Еще год назад мы фиксировали единичные отзывы (жалобы) среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам - приводятся в сообщении слова аналитика Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева.
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