https://ria.ru/20211102/moshenniki-1757349908.html

Якутянка отдала мошенникам миллионы, чтобы заработать на криптовалюте

Якутянка отдала мошенникам миллионы, чтобы заработать на криптовалюте - РИА Новости, 02.11.2021

Якутянка отдала мошенникам миллионы, чтобы заработать на криптовалюте

Жительница Якутии отдала мошенникам почти 6,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, деньги она занимала у родственников, а также оформила кредит, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:19

2021-11-02T12:19

2021-11-02T12:30

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика саха (якутия)

криптовалюта

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ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Жительница Якутии отдала мошенникам почти 6,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, деньги она занимала у родственников, а также оформила кредит, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Отмечается, что 45-летняя жительница поселка Нижний Куранах Алданского района стала жертвой дистанционных мошенников. Все началось с якобы инвестиционной платформы, где с помощью "менеджеров" она установила приложение и Qiwi-кошелек. Получив от вложенных 20 тысяч 1400 рублей, якутянка начала вкладывать крупные суммы денег. Потерпевшей объявили о том, что основные торговые счета, куда она перевела деньги, заблокированы и для их разблокировки требуются дополнительные взносы. Она взяла кредит в банке на 950 тысяч рублей."Потерпевшая стала занимать крупные суммы денег у родственников, всего они ей заняли свыше 1 300 000 рублей. Но счет все не был доступен… Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, которые под видом менеджеров инвестиционной платформы обманули ее почти на 6 500 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.В полиции женщина пояснила, что была наслышана о подобных преступлениях, но не думала, что сама может попасться на удочку мошенников.

https://ria.ru/20211027/bitkoin-1756412247.html

https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия), криптовалюта