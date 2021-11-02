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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211102/mordoviya-1757358552.html
Глава Мордовии рассказал о подготовке прорывных проектов развития региона
Глава Мордовии рассказал о подготовке прорывных проектов развития региона - РИА Новости, 02.11.2021
Глава Мордовии рассказал о подготовке прорывных проектов развития региона
Прорывные проекты развития региона – это появление новых точек роста экономики республики, создание новых рабочих мест, заявил глава Мордовии Артем Здунов,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:52
2021-11-02T12:52
республика мордовия
экономика
владимир путин
артем здунов
поволжье
дмитрий чернышенко
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Прорывные проекты развития региона – это появление новых точек роста экономики республики, создание новых рабочих мест, заявил глава Мордовии Артем Здунов, комментируя работу по подготовке проектов.Прорывные проекты развития регионов разрабатываются в рамках института кураторства, утвержденного правительством РФ по поручению президента страны Владимира Путина. За каждым федеральным округом закреплен вице-премьер, отвечающий за развитие территории. Куратором Приволжского федерального округа стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В конце октября Чернышенко посетил Мордовию с рабочей поездкой, ознакомился с социально-экономическим потенциалом региона и обсудил с руководителем республики Артёмом Здуновым направления, которые предстоит сделать прорывными в масштабе всей страны", - говорится в сообщении.Всего этих направлений семь, в каждом из них республика обладает серьезными компетенциями. В том числе это создание полного цикла производства оптического волокна и увеличение его доли на российском рынке, развитие радиоэлектронной промышленности, развитие биотехнологий, создание кластера переработки сельскохозяйственной продукции, модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение дорожной сети в рамках развития транспортных коридоров Поволжья, а также развитие паломническо-туристического кластера "Санаксарь – Темников"."Правительство Мордовии продолжает работу по подготовке прорывных проектов развития региона. Эта задача поставлена главой республики и находится на его постоянном контроле", - отмечается в сообщении.Глава Мордовии подчеркнул, что от качественной проработки этих проектов во многом зависит социально-экономическое развитие республики. "Прорывные проекты – это появление новых точек роста экономики региона, создание новых рабочих мест, в конечном итоге – это повышение качества жизни. Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к каждому проекту, учесть все нюансы, чтобы на выходе мы получили высокий практический результат", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.
https://ria.ru/20211028/turizm-1756724588.html
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экономика, владимир путин, артем здунов, поволжье, дмитрий чернышенко, россия
12:52 02.11.2021
 
Глава Мордовии рассказал о подготовке прорывных проектов развития региона

Глава Мордовии Здунов рассказал о подготовке прорывных проектов развития региона

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Прорывные проекты развития региона – это появление новых точек роста экономики республики, создание новых рабочих мест, заявил глава Мордовии Артем Здунов, комментируя работу по подготовке проектов.
Прорывные проекты развития регионов разрабатываются в рамках института кураторства, утвержденного правительством РФ по поручению президента страны Владимира Путина. За каждым федеральным округом закреплен вице-премьер, отвечающий за развитие территории. Куратором Приволжского федерального округа стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму
"В конце октября Чернышенко посетил Мордовию с рабочей поездкой, ознакомился с социально-экономическим потенциалом региона и обсудил с руководителем республики Артёмом Здуновым направления, которые предстоит сделать прорывными в масштабе всей страны", - говорится в сообщении.
Всего этих направлений семь, в каждом из них республика обладает серьезными компетенциями. В том числе это создание полного цикла производства оптического волокна и увеличение его доли на российском рынке, развитие радиоэлектронной промышленности, развитие биотехнологий, создание кластера переработки сельскохозяйственной продукции, модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение дорожной сети в рамках развития транспортных коридоров Поволжья, а также развитие паломническо-туристического кластера "Санаксарь – Темников".
"Правительство Мордовии продолжает работу по подготовке прорывных проектов развития региона. Эта задача поставлена главой республики и находится на его постоянном контроле", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии подчеркнул, что от качественной проработки этих проектов во многом зависит социально-экономическое развитие республики. "Прорывные проекты – это появление новых точек роста экономики региона, создание новых рабочих мест, в конечном итоге – это повышение качества жизни. Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к каждому проекту, учесть все нюансы, чтобы на выходе мы получили высокий практический результат", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.
Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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Республика МордовияЭкономикаВладимир ПутинАртем ЗдуновПоволжьеДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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