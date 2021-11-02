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Инициаторы референдума в Миннеаполисе заявили, что город не лишится полиции
Инициаторы референдума в Миннеаполисе заявили, что город не лишится полиции - РИА Новости, 02.11.2021
Инициаторы референдума в Миннеаполисе заявили, что город не лишится полиции
Инициаторы референдума о полицейской реформе, который проходит во вторник в Миннеаполисе, заверяют, что американский город сохранит своих стражей порядка, но... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:35
2021-11-02T19:35
в мире
сша
миннеаполис
джордж флойд
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МИННЕАПОЛИС (США), 2 ноя - РИА Новости. Инициаторы референдума о полицейской реформе, который проходит во вторник в Миннеаполисе, заверяют, что американский город сохранит своих стражей порядка, но получить возможность более гибко и гуманно реагировать на кризисные ситуации.На суд горожан предложена инициатива роспуска полицейского управления и создания вместо него департамента общественной безопасности, где нынешние полицейские "могут" остаться как "офицеры мира" на усилении социальных и медицинских работников."Там будет полиция. Вопреки тому, что некоторые иногда говорят, речь не идет о дефинансировании полиции или ее роспуске. Реформа предполагает, что полиция будет применяться там, где ситуация требует присутствия людей с оружием", - говорит российским журналистам участница компании за полицейскую реформу Эрика Торн."Но бывает так, что на улицах нужны не пистолеты, а квалифицированные профессионалы, знающие как оказать помощь бездомному, успокоить человека с обострением психического заболевания или эмоциональным срывом, увести их туда, где они смогут восстановиться", - добавила она.Торн называет себя "очень преданной" активисткой движения за реформу, но подчеркивает, что не входит в его руководство, которое отказалось от общения, сославшись на плотный график.Торн рассказывает, что работа над преобразованиями началась еще в 2018 году и активизировалась после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае 2020-го задохнулся под коленом полицейского Дерека Шовена. Миннеаполис стал колыбелью общенационального движения за реформирование правоохранительной системы и первым в Америке довел задуманное до референдума."Не думаю, что где-то еще такое было. То, что происходит у нас, будет очень значимо для всей страны", - сказала Торн.Сейчас, по ее словам, продвижением преобразований занимается коалиция из полусотни организаций. Их активисты собрали необходимое число подписей для проведения референдума и ходят по домам, призывая ответить "да" на второй вопрос бюллетеня."Следует ли внести в устав города Миннеаполиса поправки, которые упраздняют департамент полиции и заменяют его на департамент общественной безопасности, который применяет комплексный общественно здоровый подход к реализации своих функций, подлежащих конкретизации постановлением мэра и городского совета... и который может при необходимости включать лицензированных офицеров мира (офицеров полиции)..?" - спрашивают избирателей.В пояснительной записке говорится, что новая структура будет в подчинении не столько мэра, сколько городского совета, где сильны "антиполицейские" настроения. Де-факто полицейские "могут" стать частью департамента, но из городского законодательства исключаются нормы их минимального финансирования и численности. Если горожане утвердят поправки, то власти обещают в течение 30 дней проработать детали реформы."Поправки к городскому уставу - это не тот формат, куда можно вложить 20-страничный план реформы. Это не всем просто понять, но будет сбор мнений общественности, с людьми будут консультироваться", - ответила Торн на частые упреки в непроработанности плана.Руководство кампании, по ее словам, проводит "народные собрания", особенно в проблемных районах города, и уже накопило "множество данных".Надежды на продвижение реформы Торн также связывает с возможной сменой мэра, который возражает против инициативы, и обновлением городского совета. Их выборы проходят во вторник одновременно с референдумом."Садистское убийство" Флойда, по ее словам, показало, что без радикальной реформы невозможно сломить "расистскую культуру" полиции, жертвами которой становятся афро- и латиноамериканцы, индейцы, выходцы из Восточной Африки, которых стало особенно много в Миннеаполисе в последние годы."Было немало попыток. Мы попросили, то есть народ Миннеаполиса попросил, чтобы полицейские носили нагрудные видеокамеры. Мы этого добились, но за этим последовало много новых убийств. Мы попросили, чтобы полицейские проходили тренинги по деэскалации. И опять с тем же результатом", - говорит Торн.Сама она живет недалеко от места гибели Флойда. Импровизированный мемориал засыпан цветами, к нему приезжают группы экскурсантов-паломников. В парке по соседству разбито символическое кладбище из десятков могильных камней с именами жертв полицейской жестокости. Рядом висит свежая листовка: "Все копы - Дереки Шовены. Сокруши полицейское государство".
https://ria.ru/20211005/floyd-1753100955.html
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в мире, сша, миннеаполис, джордж флойд
19:35 02.11.2021
 
Инициаторы референдума в Миннеаполисе заявили, что город не лишится полиции

Инициаторы референдума в Миннеаполисе заявили о возможности гуманно реагировать на кризисы

© REUTERS / Gaelen MorseПолицейский в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус
Полицейский в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Gaelen Morse
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МИННЕАПОЛИС (США), 2 ноя - РИА Новости. Инициаторы референдума о полицейской реформе, который проходит во вторник в Миннеаполисе, заверяют, что американский город сохранит своих стражей порядка, но получить возможность более гибко и гуманно реагировать на кризисные ситуации.
На суд горожан предложена инициатива роспуска полицейского управления и создания вместо него департамента общественной безопасности, где нынешние полицейские "могут" остаться как "офицеры мира" на усилении социальных и медицинских работников.
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"Там будет полиция. Вопреки тому, что некоторые иногда говорят, речь не идет о дефинансировании полиции или ее роспуске. Реформа предполагает, что полиция будет применяться там, где ситуация требует присутствия людей с оружием", - говорит российским журналистам участница компании за полицейскую реформу Эрика Торн.
"Но бывает так, что на улицах нужны не пистолеты, а квалифицированные профессионалы, знающие как оказать помощь бездомному, успокоить человека с обострением психического заболевания или эмоциональным срывом, увести их туда, где они смогут восстановиться", - добавила она.
Торн называет себя "очень преданной" активисткой движения за реформу, но подчеркивает, что не входит в его руководство, которое отказалось от общения, сославшись на плотный график.
Торн рассказывает, что работа над преобразованиями началась еще в 2018 году и активизировалась после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае 2020-го задохнулся под коленом полицейского Дерека Шовена. Миннеаполис стал колыбелью общенационального движения за реформирование правоохранительной системы и первым в Америке довел задуманное до референдума.
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"Не думаю, что где-то еще такое было. То, что происходит у нас, будет очень значимо для всей страны", - сказала Торн.
Сейчас, по ее словам, продвижением преобразований занимается коалиция из полусотни организаций. Их активисты собрали необходимое число подписей для проведения референдума и ходят по домам, призывая ответить "да" на второй вопрос бюллетеня.
"Следует ли внести в устав города Миннеаполиса поправки, которые упраздняют департамент полиции и заменяют его на департамент общественной безопасности, который применяет комплексный общественно здоровый подход к реализации своих функций, подлежащих конкретизации постановлением мэра и городского совета... и который может при необходимости включать лицензированных офицеров мира (офицеров полиции)..?" - спрашивают избирателей.
В пояснительной записке говорится, что новая структура будет в подчинении не столько мэра, сколько городского совета, где сильны "антиполицейские" настроения. Де-факто полицейские "могут" стать частью департамента, но из городского законодательства исключаются нормы их минимального финансирования и численности. Если горожане утвердят поправки, то власти обещают в течение 30 дней проработать детали реформы.
"Поправки к городскому уставу - это не тот формат, куда можно вложить 20-страничный план реформы. Это не всем просто понять, но будет сбор мнений общественности, с людьми будут консультироваться", - ответила Торн на частые упреки в непроработанности плана.
Руководство кампании, по ее словам, проводит "народные собрания", особенно в проблемных районах города, и уже накопило "множество данных".
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Надежды на продвижение реформы Торн также связывает с возможной сменой мэра, который возражает против инициативы, и обновлением городского совета. Их выборы проходят во вторник одновременно с референдумом.
"Садистское убийство" Флойда, по ее словам, показало, что без радикальной реформы невозможно сломить "расистскую культуру" полиции, жертвами которой становятся афро- и латиноамериканцы, индейцы, выходцы из Восточной Африки, которых стало особенно много в Миннеаполисе в последние годы.
"Было немало попыток. Мы попросили, то есть народ Миннеаполиса попросил, чтобы полицейские носили нагрудные видеокамеры. Мы этого добились, но за этим последовало много новых убийств. Мы попросили, чтобы полицейские проходили тренинги по деэскалации. И опять с тем же результатом", - говорит Торн.
Сама она живет недалеко от места гибели Флойда. Импровизированный мемориал засыпан цветами, к нему приезжают группы экскурсантов-паломников. В парке по соседству разбито символическое кладбище из десятков могильных камней с именами жертв полицейской жестокости. Рядом висит свежая листовка: "Все копы - Дереки Шовены. Сокруши полицейское государство".
 
В миреСШАМиннеаполисДжордж Флойд
 
 
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