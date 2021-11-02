Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/medspravki-1757347559.html
Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 02.11.2021
Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января 2022 года на 1 марта 2022 года, соответствующий... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:11
2021-11-02T12:11
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2e6820febdb3f7b89278a7c014bb602.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января 2022 года на 1 марта 2022 года, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" &lt;…&gt; в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", - говорится в документе.Последняя версия проекта приказа предусматривает проведение в рамках медосвидетельствования соответствующих лабораторных исследований только в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств и водители транспортных средств в случае возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, отмечается в пояснительной записке к документу.Минздрав РФ планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.В конце апреля сообщалось, что проект приказа Минздрава России о медсправках для водителей предусматривает обследование на наркологические расстройства только для тех, кто ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.
https://ria.ru/20210804/prava-1744287519.html
https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3cdcdc775ba911a75cc88f5f8bbf3017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
12:11 02.11.2021
 
Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей

Минздрав планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января 2022 года на 1 марта 2022 года, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" <…> в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", - говорится в документе.
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 10:28
В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена на права
Последняя версия проекта приказа предусматривает проведение в рамках медосвидетельствования соответствующих лабораторных исследований только в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств и водители транспортных средств в случае возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, отмечается в пояснительной записке к документу.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
В конце апреля сообщалось, что проект приказа Минздрава России о медсправках для водителей предусматривает обследование на наркологические расстройства только для тех, кто ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 03:15
Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
 
ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале