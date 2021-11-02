https://ria.ru/20211102/medspravki-1757347559.html

Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей

Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 02.11.2021

Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей

Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января 2022 года на 1 марта 2022 года, соответствующий... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:11

2021-11-02T12:11

2021-11-02T12:11

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января 2022 года на 1 марта 2022 года, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" <…> в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года", - говорится в документе.Последняя версия проекта приказа предусматривает проведение в рамках медосвидетельствования соответствующих лабораторных исследований только в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств и водители транспортных средств в случае возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, отмечается в пояснительной записке к документу.Минздрав РФ планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.В конце апреля сообщалось, что проект приказа Минздрава России о медсправках для водителей предусматривает обследование на наркологические расстройства только для тех, кто ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

https://ria.ru/20210804/prava-1744287519.html

https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html

россия

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия