https://ria.ru/20211102/loboda-1757245488.html

Лобода рассказывает о том, что "происходит после любви" в новом клипе

Лобода рассказывает о том, что "происходит после любви" в новом клипе - РИА Новости, 02.11.2021

Лобода рассказывает о том, что "происходит после любви" в новом клипе

На YouTube вышел клип Светланы Лободы на один из ее последних треков "Americano". РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T01:43

2021-11-02T01:43

2021-11-02T01:43

культура

светлана лобода

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757246587_337:0:3174:1596_1920x0_80_0_0_a7add7e28524dd18475b2e847c805ffa.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На YouTube вышел клип Светланы Лободы на один из ее последних треков "Americano". "Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы — заложники этой силы, с каждым из нас все это было. В этом видео я хочу рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт нашего сердца", — написала исполнительница в Instagram.В черно-белом ролике певица уходит от мужчины, которого любит. Расставание обоим дается непросто, но, по каким-то причинам, они не могут быть вместе. В итоге героиня Светланы Лободы плачет в машине, а ее друг в квартире. Премьера композиции состоялась месяц назад. Тогда ее положительно приняли слушатели, а теперь высокие оценки получило и видео. За первые часы после релиза оно получило почти 700 тысяч просмотров и тысячи лайков. В комментариях пользователи написали, что песня и клип стали для них "гимном этой осени". "Как это красиво", "Окунули в далекое прошлое. Ключи, осень, боль одиночества", — поделились мнением они.Но кому-то новая работы Лободы не понравилась. Некоторые назвали ее слишком уж "штампованной". "Песня классная, но сам клип полон кинематографических штампов. Особенно, когда мужчина стал заламывать картинно руки и страдать с сигаретой и виски", "Он весь клип испортил", — высказались зрители.

https://ria.ru/20211026/loboda-1756255309.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана лобода, новости культуры, музыка