https://ria.ru/20211102/loboda-1757245488.html
Лобода рассказывает о том, что "происходит после любви" в новом клипе
Лобода рассказывает о том, что "происходит после любви" в новом клипе - РИА Новости, 02.11.2021
Лобода рассказывает о том, что "происходит после любви" в новом клипе
На YouTube вышел клип Светланы Лободы на один из ее последних треков "Americano". РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T01:43
2021-11-02T01:43
2021-11-02T01:43
культура
светлана лобода
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На YouTube вышел клип Светланы Лободы на один из ее последних треков "Americano". "Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы — заложники этой силы, с каждым из нас все это было. В этом видео я хочу рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт нашего сердца", — написала исполнительница в Instagram.В черно-белом ролике певица уходит от мужчины, которого любит. Расставание обоим дается непросто, но, по каким-то причинам, они не могут быть вместе. В итоге героиня Светланы Лободы плачет в машине, а ее друг в квартире. Премьера композиции состоялась месяц назад. Тогда ее положительно приняли слушатели, а теперь высокие оценки получило и видео. За первые часы после релиза оно получило почти 700 тысяч просмотров и тысячи лайков. В комментариях пользователи написали, что песня и клип стали для них "гимном этой осени". "Как это красиво", "Окунули в далекое прошлое. Ключи, осень, боль одиночества", — поделились мнением они.Но кому-то новая работы Лободы не понравилась. Некоторые назвали ее слишком уж "штампованной". "Песня классная, но сам клип полон кинематографических штампов. Особенно, когда мужчина стал заламывать картинно руки и страдать с сигаретой и виски", "Он весь клип испортил", — высказались зрители.
https://ria.ru/20211026/loboda-1756255309.html
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светлана лобода, новости культуры, музыка
Лобода рассказывает о том, что "происходит после любви" в новом клипе
Светлана Лобода представила клип на песню "Americano"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На YouTube вышел клип Светланы Лободы на один из ее последних треков "Americano".
"Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы — заложники этой силы, с каждым из нас все это было. В этом видео я хочу рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт нашего сердца", — написала исполнительница в Instagram.
В черно-белом ролике певица уходит от мужчины, которого любит. Расставание обоим дается непросто, но, по каким-то причинам, они не могут быть вместе. В итоге героиня Светланы Лободы плачет в машине, а ее друг в квартире.
Премьера композиции состоялась месяц назад. Тогда ее положительно приняли слушатели, а теперь высокие оценки получило и видео. За первые часы после релиза оно получило почти 700 тысяч просмотров и тысячи лайков.
В комментариях пользователи написали, что песня и клип стали для них "гимном этой осени". "Как это красиво", "Окунули в далекое прошлое. Ключи, осень, боль одиночества", — поделились мнением они.
Но кому-то новая работы Лободы не понравилась. Некоторые назвали ее слишком уж "штампованной". "Песня классная, но сам клип полон кинематографических штампов. Особенно, когда мужчина стал заламывать картинно руки и страдать с сигаретой и виски", "Он весь клип испортил", — высказались зрители.