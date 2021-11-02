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Томилинский лесопарк в Дзержинском благоустроят
Томилинский лесопарк в Дзержинском благоустроят - РИА Новости, 02.11.2021
Томилинский лесопарк в Дзержинском благоустроят
Томилинский лесопарк в Дзержинском планируют благоустроить. При этом будут учтены просьбы и пожелания местных жителей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:28
2021-11-02T19:28
2021-11-02T19:28
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Томилинский лесопарк в Дзержинском планируют благоустроить. При этом будут учтены просьбы и пожелания местных жителей. Об этом сообщил телеканал "360".30 гектаров лесопарка округу передали два года назад, и вот теперь территорию ждет благоустройство. Как рассказал на встрече с участниками общественного совета по развитию парков и скверов заместитель главы округа по внутренней политике и социальным вопросам Глеб Горскин, в парке появятся детские и спортивные площадки, а также велодорожки.Кроме того, на въезде в парк оборудуют входную группу и парковку, где гуляющие смогут оставлять автомобили. В парке планируют сделать дорожки, оборудовать его освещением, установить урны и скамейки, а также общественные туалеты.Томилинский лесопарк включен в программу губернатора Московской области "Парки в лесу" на 2022–2023 годы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дзержинский, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Томилинский лесопарк в Дзержинском планируют благоустроить. При этом будут учтены просьбы и пожелания местных жителей. Об этом сообщил телеканал "360".
30 гектаров лесопарка округу передали два года назад, и вот теперь территорию ждет благоустройство. Как рассказал на встрече с участниками общественного совета по развитию парков и скверов заместитель главы округа по внутренней политике и социальным вопросам Глеб Горскин, в парке появятся детские и спортивные площадки, а также велодорожки.
Кроме того, на въезде в парк оборудуют входную группу и парковку, где гуляющие смогут оставлять автомобили. В парке планируют сделать дорожки, оборудовать его освещением, установить урны и скамейки, а также общественные туалеты.
Томилинский лесопарк включен в программу губернатора Московской области "Парки в лесу" на 2022–2023 годы.