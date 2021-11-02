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Томилинский лесопарк в Дзержинском благоустроят

Томилинский лесопарк в Дзержинском благоустроят - РИА Новости, 02.11.2021

Томилинский лесопарк в Дзержинском благоустроят

Томилинский лесопарк в Дзержинском планируют благоустроить. При этом будут учтены просьбы и пожелания местных жителей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:28

2021-11-02T19:28

2021-11-02T19:28

новости подмосковья

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Томилинский лесопарк в Дзержинском планируют благоустроить. При этом будут учтены просьбы и пожелания местных жителей. Об этом сообщил телеканал "360".30 гектаров лесопарка округу передали два года назад, и вот теперь территорию ждет благоустройство. Как рассказал на встрече с участниками общественного совета по развитию парков и скверов заместитель главы округа по внутренней политике и социальным вопросам Глеб Горскин, в парке появятся детские и спортивные площадки, а также велодорожки.Кроме того, на въезде в парк оборудуют входную группу и парковку, где гуляющие смогут оставлять автомобили. В парке планируют сделать дорожки, оборудовать его освещением, установить урны и скамейки, а также общественные туалеты.Томилинский лесопарк включен в программу губернатора Московской области "Парки в лесу" на 2022–2023 годы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дзержинский, московская область (подмосковье)