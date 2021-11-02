https://ria.ru/20211102/kuzbass-1757359995.html

Житель Кузбасса получил 16 лет колонии за надругательства над падчерицей

Житель Кузбасса получил 16 лет колонии за надругательства над падчерицей - РИА Новости, 02.11.2021

Житель Кузбасса получил 16 лет колонии за надругательства над падчерицей

Житель Новокузнецкого района Кемеровской области приговорен к 16 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над семилетней падчерицей, сообщает... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:58

2021-11-02T12:58

2021-11-02T12:58

происшествия

кемеровская область

новокузнецкий район

криминал

россия

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КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Житель Новокузнецкого района Кемеровской области приговорен к 16 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над семилетней падчерицей, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области."Следствием и судом установлено, что в период с марта по июнь 2020 года осужденный совершал насильственные преступления сексуального характера в отношении дочери сожительницы, которой на тот момент было 7 лет. Мать девочки стала очевидцем преступной деятельности сожителя, она вызвала сотрудников правоохранительных органов", – сообщает ведомство.Уточняется, что изначально 34-летний обвиняемый со следствием сотрудничал, но затем вину не признал. Его арестовали.Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. В ведомстве отметили, что потерпевшей тоже провели психолого-психиатрическую экспертизу, признаков фантазирования у девочки не выявлено."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", – уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211013/shkolnitsa-1754471837.html

кемеровская область

новокузнецкий район

россия

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происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район, криминал, россия