https://ria.ru/20211102/kultura-1757331176.html

В Москве завершился месяц сербской культуры

В Москве завершился месяц сербской культуры - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве завершился месяц сербской культуры

Месяц сербской культуры завершился в Библиотеке иностранной литературы в Москве - публике представили выставку о Мирославовом Евангелии (памятнике сербской... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:55

2021-11-02T10:55

2021-11-02T10:56

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Месяц сербской культуры завершился в Библиотеке иностранной литературы в Москве - публике представили выставку о Мирославовом Евангелии (памятнике сербской письменности XII века) и поговорили о святом князе Лазаре и битве на Косовом поле, рассказала РИА Новости организатор события - координатор программ Центра славянских культур при Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Рудомино Екатерина Артемюк.Как отметила координатор, хотя месяц сербской культуры открылся 1 октября, по настоянию сербской стороны главное событие было запланировано на 14-е число – в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. "Для них было очень важно, чтобы открытие месяца сербской культуры было связано со святым праздником. Этим мы хотели подчеркнуть духовную связь наших народов. Вообще сербы не мыслят себя без бога – это отражается во всей их культуре, и в живописи, и в литературе. И у многих людей в России огромный интерес к сербской культуре и к их православным памятникам", - сказала Артемюк.По ее словам, 14 октября открылись художественные выставки "Дыхание Балкан" заслуженного художника России Дмитрия Нечитайло и актрисы Полины Нечитайло, выставки "Душа Сербии", где были представлены работы десяти художников из Сербии и России, а также онлайн-выставка "Мирославово Евангелие", посвященная этому письменному памятнику XII века."Мирославово Евангелие написано вручную и очень интересно иллюстрировано. Художник- иконописец Мира Микович вдохновилась этими иллюстрациями и сделала копии в технике росписи по шелку. Сами экспонаты находились в Сербии, а онлайн – представлены в Москве", - пояснила Артемюк.Другое религиозное событие месяца сербской культуры - встреча "Святые славянских стран". "Уже в течение года в нашем Центре проходит цикл встреч "Святые славянских стран – между Востоком и Западом". Раз в месяц мы встречаемся со специалистами по теме, в том числе духовенством, и беседуем о святых. Во время месяца сербской культуры мы говорили о князе сербском Лазаре, который считается святым и в Русской православной церкви, а также о значении битвы на Косовом поле, в которой он погиб", - рассказал ведущий специалист Центра славянских культур Иван Ридель.В этот раз во встрече участвовал известный специалист по сербской истории и культуре иеромонах Игнатий Шестаков. "А в середине ноября в "Иностранке" пройдет встреча, посвященная житию чешской святой Людмилы: в этом году отмечается 1100-летие со дня ее мученической кончины, отроется посвященная ей выставка, и публике представят литературно-музыкальную композицию. А в декабре мы проведем конференцию, посвященную святым – женщинам славянского мира", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210405/evangelie-1604332966.html

https://ria.ru/20211014/khor-1754653235.html

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справки, сербия, москва, русская православная церковь, россия