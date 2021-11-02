https://ria.ru/20211102/kuban-1757424259.html

На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации

На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации - РИА Новости, 02.11.2021

На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации

Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:44

2021-11-02T17:44

2021-11-02T17:44

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КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Отмечается, что благодаря применению механизмов Фонда защиты дольщиков Кубань вошла в число регионов, где темпы решения проблем участников строительства в третьем квартале 2021 года превысили заявленные в дорожных картах."На сегодняшний день наблюдательный совет федерального Фонда принял решения по 44 проблемным домам края. 23 из них достраивает региональный Фонд – один из самых эффективно работающих в стране", - уточнили в ведомстве.По данным краевых властей, общая жилая площадь всех объектов, переданных на достройку, составляет более 186 тысяч квадратных метров. В 2022 году регион планирует сдать в эксплуатацию и передать дольщикам квартиры в ЖК "Иван да Марья", второй очереди "Парусной регаты" и двух литерах ЖК "Жемчужина"."Благодаря пристальному вниманию администрации края и лично губернатора Вениамина Кондратьева к вопросам восстановления прав дольщиков проводится оперативная работа по подготовке проблемных объектов региона к обсуждению наблюдательным советом и включению в ходатайство новых домов, требующих применения механизмов Фонда", – приводятся слова директора регионального Фонда Евгении Шумейко.Она добавила, что применение механизмов Фонда на Кубани идет опережающими прогнозы темпами. "И это важный показатель того, что все усилия, предпринимаемые для решения проблем дольщиков в регионе, оправданы. Мы сформировали эффективную систему завершения проблемных объектов и восстановления прав участников строительства и готовы к наращиванию темпа работы Фонда", – уточнила Шумейко.Также проблемные дома в крае завершают с помощью инвесторов или застройщиков. С начала 2021 года дольщики края получили ключи от более 5 тысяч квартир.

https://ria.ru/20211031/nedvizhimost-1757065068.html

https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье