Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211102/kuban-1757424259.html
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации - РИА Новости, 02.11.2021
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации
Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:44
2021-11-02T17:44
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_bdbf8676f2a4e1215fc1b0908fec8913.jpg
КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Отмечается, что благодаря применению механизмов Фонда защиты дольщиков Кубань вошла в число регионов, где темпы решения проблем участников строительства в третьем квартале 2021 года превысили заявленные в дорожных картах."На сегодняшний день наблюдательный совет федерального Фонда принял решения по 44 проблемным домам края. 23 из них достраивает региональный Фонд – один из самых эффективно работающих в стране", - уточнили в ведомстве.По данным краевых властей, общая жилая площадь всех объектов, переданных на достройку, составляет более 186 тысяч квадратных метров. В 2022 году регион планирует сдать в эксплуатацию и передать дольщикам квартиры в ЖК "Иван да Марья", второй очереди "Парусной регаты" и двух литерах ЖК "Жемчужина"."Благодаря пристальному вниманию администрации края и лично губернатора Вениамина Кондратьева к вопросам восстановления прав дольщиков проводится оперативная работа по подготовке проблемных объектов региона к обсуждению наблюдательным советом и включению в ходатайство новых домов, требующих применения механизмов Фонда", – приводятся слова директора регионального Фонда Евгении Шумейко.Она добавила, что применение механизмов Фонда на Кубани идет опережающими прогнозы темпами. "И это важный показатель того, что все усилия, предпринимаемые для решения проблем дольщиков в регионе, оправданы. Мы сформировали эффективную систему завершения проблемных объектов и восстановления прав участников строительства и готовы к наращиванию темпа работы Фонда", – уточнила Шумейко.Также проблемные дома в крае завершают с помощью инвесторов или застройщиков. С начала 2021 года дольщики края получили ключи от более 5 тысяч квартир.
https://ria.ru/20211031/nedvizhimost-1757065068.html
https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751142931_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_462da723dcd77234599634c67a2311c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье
17:44 02.11.2021
 
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации

Более 1,2 тысячи обманутых дольщиков на Кубани получили денежные компенсации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"По 21 дому наблюдательный совет принял решение о возмещении средств дольщикам. На сегодняшний день выплаты уже получил 1 231 участник строительства тех домов, по которым было принято такое решение. Сумма выплат составила более 3,2 млрд рублей. Также начались выплаты компенсаций дольщикам пяти домов, наблюдательный совет по которым состоялся 5 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря применению механизмов Фонда защиты дольщиков Кубань вошла в число регионов, где темпы решения проблем участников строительства в третьем квартале 2021 года превысили заявленные в дорожных картах.
"На сегодняшний день наблюдательный совет федерального Фонда принял решения по 44 проблемным домам края. 23 из них достраивает региональный Фонд – один из самых эффективно работающих в стране", - уточнили в ведомстве.
По данным краевых властей, общая жилая площадь всех объектов, переданных на достройку, составляет более 186 тысяч квадратных метров. В 2022 году регион планирует сдать в эксплуатацию и передать дольщикам квартиры в ЖК "Иван да Марья", второй очереди "Парусной регаты" и двух литерах ЖК "Жемчужина".
"Благодаря пристальному вниманию администрации края и лично губернатора Вениамина Кондратьева к вопросам восстановления прав дольщиков проводится оперативная работа по подготовке проблемных объектов региона к обсуждению наблюдательным советом и включению в ходатайство новых домов, требующих применения механизмов Фонда", – приводятся слова директора регионального Фонда Евгении Шумейко.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 10:15
Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости
Она добавила, что применение механизмов Фонда на Кубани идет опережающими прогнозы темпами. "И это важный показатель того, что все усилия, предпринимаемые для решения проблем дольщиков в регионе, оправданы. Мы сформировали эффективную систему завершения проблемных объектов и восстановления прав участников строительства и готовы к наращиванию темпа работы Фонда", – уточнила Шумейко.
Также проблемные дома в крае завершают с помощью инвесторов или застройщиков. С начала 2021 года дольщики края получили ключи от более 5 тысяч квартир.
Выставка высотного строительства - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 20:52
Ипотека без первого взноса: как купить квартиру, не имея накоплений
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале