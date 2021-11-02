https://ria.ru/20211102/kuban-1757424259.html
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации - РИА Новости, 02.11.2021
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации
Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:44
2021-11-02T17:44
2021-11-02T17:44
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Отмечается, что благодаря применению механизмов Фонда защиты дольщиков Кубань вошла в число регионов, где темпы решения проблем участников строительства в третьем квартале 2021 года превысили заявленные в дорожных картах."На сегодняшний день наблюдательный совет федерального Фонда принял решения по 44 проблемным домам края. 23 из них достраивает региональный Фонд – один из самых эффективно работающих в стране", - уточнили в ведомстве.По данным краевых властей, общая жилая площадь всех объектов, переданных на достройку, составляет более 186 тысяч квадратных метров. В 2022 году регион планирует сдать в эксплуатацию и передать дольщикам квартиры в ЖК "Иван да Марья", второй очереди "Парусной регаты" и двух литерах ЖК "Жемчужина"."Благодаря пристальному вниманию администрации края и лично губернатора Вениамина Кондратьева к вопросам восстановления прав дольщиков проводится оперативная работа по подготовке проблемных объектов региона к обсуждению наблюдательным советом и включению в ходатайство новых домов, требующих применения механизмов Фонда", – приводятся слова директора регионального Фонда Евгении Шумейко.Она добавила, что применение механизмов Фонда на Кубани идет опережающими прогнозы темпами. "И это важный показатель того, что все усилия, предпринимаемые для решения проблем дольщиков в регионе, оправданы. Мы сформировали эффективную систему завершения проблемных объектов и восстановления прав участников строительства и готовы к наращиванию темпа работы Фонда", – уточнила Шумейко.Также проблемные дома в крае завершают с помощью инвесторов или застройщиков. С начала 2021 года дольщики края получили ключи от более 5 тысяч квартир.
https://ria.ru/20211031/nedvizhimost-1757065068.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье
На Кубани более 1,2 тысячи обманутых дольщиков получили компенсации
Более 1,2 тысячи обманутых дольщиков на Кубани получили денежные компенсации
КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости.
Более 1200 обманутых дольщиков Краснодарского края
получили денежные компенсации, сумма выплат составила более 3,2 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"По 21 дому наблюдательный совет принял решение о возмещении средств дольщикам. На сегодняшний день выплаты уже получил 1 231 участник строительства тех домов, по которым было принято такое решение. Сумма выплат составила более 3,2 млрд рублей. Также начались выплаты компенсаций дольщикам пяти домов, наблюдательный совет по которым состоялся 5 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря применению механизмов Фонда защиты дольщиков Кубань вошла в число регионов, где темпы решения проблем участников строительства в третьем квартале 2021 года превысили заявленные в дорожных картах.
"На сегодняшний день наблюдательный совет федерального Фонда принял решения по 44 проблемным домам края. 23 из них достраивает региональный Фонд – один из самых эффективно работающих в стране", - уточнили в ведомстве.
По данным краевых властей, общая жилая площадь всех объектов, переданных на достройку, составляет более 186 тысяч квадратных метров. В 2022 году регион планирует сдать в эксплуатацию и передать дольщикам квартиры в ЖК "Иван да Марья", второй очереди "Парусной регаты" и двух литерах ЖК "Жемчужина".
"Благодаря пристальному вниманию администрации края и лично губернатора Вениамина Кондратьева
к вопросам восстановления прав дольщиков проводится оперативная работа по подготовке проблемных объектов региона к обсуждению наблюдательным советом и включению в ходатайство новых домов, требующих применения механизмов Фонда", – приводятся слова директора регионального Фонда Евгении Шумейко.
Она добавила, что применение механизмов Фонда на Кубани идет опережающими прогнозы темпами. "И это важный показатель того, что все усилия, предпринимаемые для решения проблем дольщиков в регионе, оправданы. Мы сформировали эффективную систему завершения проблемных объектов и восстановления прав участников строительства и готовы к наращиванию темпа работы Фонда", – уточнила Шумейко.
Также проблемные дома в крае завершают с помощью инвесторов или застройщиков. С начала 2021 года дольщики края получили ключи от более 5 тысяч квартир.