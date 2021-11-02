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Сенатор прокомментировал введение Киевом санкций против Крыма
Сенатор прокомментировал введение Киевом санкций против Крыма - РИА Новости, 02.11.2021
Сенатор прокомментировал введение Киевом санкций против Крыма
Киевские власти, вводя очередные санкции против россиян, все больше отрывают Крым от Украины в человеческом, житейском плане, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:21
2021-11-02T17:21
киев
республика крым
владимир зеленский
госдума рф
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевские власти, вводя очередные санкции против россиян, все больше отрывают Крым от Украины в человеческом, житейском плане, заявил РИА Новости во вторник сенатор от региона Сергей Цеков.Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России. Санкции введены против 140 физических и 50 юридических лиц. Ограничения, в основном, касаются лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народной республик. Кроме того, под санкции попали три украинские авиакомпании."Украина ввела санкции против всего Крыма, против всех жителей, теперь они умножают их на два, на три", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что Киев "все больше отрывает Крым от Украины в житейском, бытовом плане". Так, если житель полуострова решит приехать на Украину, он понимает, что его там могут арестовать."Подобные действия киевских властей отворачивают жителей Крыма от Украины", - отметил он.По мнению Цекова, России не следует реагировать на очередные украинские санкции.Комментируя внесение в санкционный список трех украинских авиакомпаний, Цеков не исключил, что "санкции вводятся против тех, кто является конкурентом Зеленского, и против предприятий, которые принадлежат конкурентам". Такое поведение Цеков назвал "сведением счетов". По его словам, ведется политика, когда подводятся санкции под предприятия конкурентов за их якобы "пророссийские действия".Он также полагает, что санкции против авиакомпаний могли быть введены за то, что они предоставляли свои услуги для украинских политиков, которые могли летать в Россию, в том числе, и через третьи страны.
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киев
республика крым
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киев, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, сергей цеков, россия
17:21 02.11.2021
 
Сенатор прокомментировал введение Киевом санкций против Крыма

Сенатор Цеков: Киев, вводя санкции, все больше отрывает Крым от Украины в житейском плане

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киевские власти, вводя очередные санкции против россиян, все больше отрывают Крым от Украины в человеческом, житейском плане, заявил РИА Новости во вторник сенатор от региона Сергей Цеков.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России. Санкции введены против 140 физических и 50 юридических лиц. Ограничения, в основном, касаются лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народной республик. Кроме того, под санкции попали три украинские авиакомпании.
"Украина ввела санкции против всего Крыма, против всех жителей, теперь они умножают их на два, на три", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что Киев "все больше отрывает Крым от Украины в житейском, бытовом плане". Так, если житель полуострова решит приехать на Украину, он понимает, что его там могут арестовать.
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"Подобные действия киевских властей отворачивают жителей Крыма от Украины", - отметил он.
По мнению Цекова, России не следует реагировать на очередные украинские санкции.
Комментируя внесение в санкционный список трех украинских авиакомпаний, Цеков не исключил, что "санкции вводятся против тех, кто является конкурентом Зеленского, и против предприятий, которые принадлежат конкурентам". Такое поведение Цеков назвал "сведением счетов". По его словам, ведется политика, когда подводятся санкции под предприятия конкурентов за их якобы "пророссийские действия".
Он также полагает, что санкции против авиакомпаний могли быть введены за то, что они предоставляли свои услуги для украинских политиков, которые могли летать в Россию, в том числе, и через третьи страны.
 
КиевРеспублика КрымВладимир ЗеленскийГосдума РФСергей ЦековРоссия
 
 
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