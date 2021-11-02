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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211102/krym-1757198990.html
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма - РИА Новости, 02.11.2021
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим "местом силы", а в небе часто видят светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над крепостью.
2021-11-02T12:00
2021-11-02T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим «местом силы», а в небе часто видят загадочные светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над древней крепостью.
audio/mpeg
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим «местом силы», а в небе часто видят загадочные светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над древней крепостью.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
12:00 02.11.2021
 

Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма

Какая-то мистика
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
12:00
Читать ria.ru в
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим "местом силы", а в небе часто видят светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над крепостью.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Панина Полина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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