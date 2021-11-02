https://ria.ru/20211102/krym-1757198990.html
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма - РИА Новости, 02.11.2021
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим "местом силы", а в небе часто видят светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над крепостью.
2021-11-02T12:00
2021-11-02T12:00
2021-11-02T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим «местом силы», а в небе часто видят загадочные светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над древней крепостью.
audio/mpeg
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим «местом силы», а в небе часто видят загадочные светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над древней крепостью.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма
Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим "местом силы", а в небе часто видят светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над крепостью.