https://ria.ru/20211102/krym-1757198990.html

Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма

Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма - РИА Новости, 02.11.2021

Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма

Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим "местом силы", а в небе часто видят светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над крепостью.

2021-11-02T12:00

2021-11-02T12:00

2021-11-02T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим «местом силы», а в небе часто видят загадочные светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над древней крепостью. audio/mpeg

Кто утаскивает в море туристов и плачет ночью в руинах. Истории Крыма Крымский полуостров считается одним из самых мистических мест России. В морской глубине, по легендам, живут неведомые чудовища, каждая гора может похвастаться своим «местом силы», а в небе часто видят загадочные светящиеся шары. Как появилась история о Карадагском змее, чей плач слышат в мангупских пещерах и что говорят про полеты инопланетян над древней крепостью. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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