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Поручительства КМСП помогли бизнесу привлечь кредиты на шесть млрд рублей
Поручительства КМСП помогли бизнесу привлечь кредиты на шесть млрд рублей - РИА Новости, 02.11.2021
Поручительства КМСП помогли бизнесу привлечь кредиты на шесть млрд рублей
"Зонтичный" механизм предоставления поручительств Корпорации МСП помог предпринимателям за полтора месяца привлечь кредитов на 6 миллиардов рублей для развития... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:37
2021-11-02T15:37
экономика
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Зонтичный" механизм предоставления поручительств Корпорации МСП помог предпринимателям за полтора месяца привлечь кредитов на 6 миллиардов рублей для развития бизнеса, сообщает Корпорация."Полтора месяца работы "зонтичного" механизма предоставления поручительств Корпорации МСП помогли привлечь предпринимателям более 570 кредитов. Общая сумма полученных средств превысила 6 миллиардов рублей, из них 50% рисков невозврата взяла на себя Корпорация МСП. Средний размер кредита в рамках "зонтичного" механизма — 10,5 миллионов рублей. Средняя процентная ставка по рыночным кредитным продуктам составила 9,6% годовых", - говорится в сообщении.Заемные средства под поручительство Корпорации МСП чаще всего получали предприниматели из производственных отраслей, медицины, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг. Кредитыпредоставляются на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов.Наибольшее количество кредитов уже получили предприниматели Новосибирской и Московской областей, ХМАО, Краснодарского и Красноярского краев, Челябинской области."Зонтичный" механизм поручительств доступен во всех регионах страны. Кредиты под поручительство Корпорации МСП предоставляют банки-участники программы: Открытие, ПСБ, ВТБ, Сбербанк, РНКБ и МСП Банк. Ожидается, что к 2024 году общая сумма финансирования может превысить 600 миллиардов рублей.
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экономика, корпорация мсп, россия
15:37 02.11.2021
 

Поручительства КМСП помогли бизнесу привлечь кредиты на шесть млрд рублей

© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Зонтичный" механизм предоставления поручительств Корпорации МСП помог предпринимателям за полтора месяца привлечь кредитов на 6 миллиардов рублей для развития бизнеса, сообщает Корпорация.
"Полтора месяца работы "зонтичного" механизма предоставления поручительств Корпорации МСП помогли привлечь предпринимателям более 570 кредитов. Общая сумма полученных средств превысила 6 миллиардов рублей, из них 50% рисков невозврата взяла на себя Корпорация МСП. Средний размер кредита в рамках "зонтичного" механизма — 10,5 миллионов рублей. Средняя процентная ставка по рыночным кредитным продуктам составила 9,6% годовых", - говорится в сообщении.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0
Заемные средства под поручительство Корпорации МСП чаще всего получали предприниматели из производственных отраслей, медицины, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг. Кредитыпредоставляются на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов.
Наибольшее количество кредитов уже получили предприниматели Новосибирской и Московской областей, ХМАО, Краснодарского и Красноярского краев, Челябинской области.
"Зонтичный" механизм поручительств доступен во всех регионах страны. Кредиты под поручительство Корпорации МСП предоставляют банки-участники программы: Открытие, ПСБ, ВТБ, Сбербанк, РНКБ и МСП Банк. Ожидается, что к 2024 году общая сумма финансирования может превысить 600 миллиардов рублей.
"Полтора месяца работы в "пилотном" режиме показывают, что наш механизм позволяет снижать процентные ставки по коммерческим кредитам и получать финансирование действительно малому и микро-бизнесу, не входящему в крупные группы компаний. Сейчас порядка 96% всех займов приходится именно на микробизнес, и мы ожидаем, что эта доля будет стабильно высокой. Эти задачи ставил первый вице-премьер Андрей Белоусов, запуская новый финансовый инструмент для МСП", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, добавившего, что сейчас открыт второй отбор банков для участия в программе.
 
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