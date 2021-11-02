https://ria.ru/20211102/kredity-1757394579.html

Поручительства КМСП помогли бизнесу привлечь кредиты на шесть млрд рублей

Поручительства КМСП помогли бизнесу привлечь кредиты на шесть млрд рублей - РИА Новости, 02.11.2021

Поручительства КМСП помогли бизнесу привлечь кредиты на шесть млрд рублей

"Зонтичный" механизм предоставления поручительств Корпорации МСП помог предпринимателям за полтора месяца привлечь кредитов на 6 миллиардов рублей для развития... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:37

2021-11-02T15:37

2021-11-02T15:37

экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Зонтичный" механизм предоставления поручительств Корпорации МСП помог предпринимателям за полтора месяца привлечь кредитов на 6 миллиардов рублей для развития бизнеса, сообщает Корпорация."Полтора месяца работы "зонтичного" механизма предоставления поручительств Корпорации МСП помогли привлечь предпринимателям более 570 кредитов. Общая сумма полученных средств превысила 6 миллиардов рублей, из них 50% рисков невозврата взяла на себя Корпорация МСП. Средний размер кредита в рамках "зонтичного" механизма — 10,5 миллионов рублей. Средняя процентная ставка по рыночным кредитным продуктам составила 9,6% годовых", - говорится в сообщении.Заемные средства под поручительство Корпорации МСП чаще всего получали предприниматели из производственных отраслей, медицины, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг. Кредитыпредоставляются на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов.Наибольшее количество кредитов уже получили предприниматели Новосибирской и Московской областей, ХМАО, Краснодарского и Красноярского краев, Челябинской области."Зонтичный" механизм поручительств доступен во всех регионах страны. Кредиты под поручительство Корпорации МСП предоставляют банки-участники программы: Открытие, ПСБ, ВТБ, Сбербанк, РНКБ и МСП Банк. Ожидается, что к 2024 году общая сумма финансирования может превысить 600 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211101/kreditovanie-1757203582.html

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экономика, корпорация мсп, россия