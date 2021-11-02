Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/krasnoyarsk-1757346088.html
В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора - РИА Новости, 02.11.2021
В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев назвал данные СМИ о возможной отставке главы региона регулярно возникающими слухами РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:03
2021-11-02T12:03
политика
красноярский край
александр усс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_ec099afae947ef8713ae2b57ba0c17c3.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев назвал данные СМИ о возможной отставке главы региона регулярно возникающими слухами с одними и теми же источниками.Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что Усса ожидает досрочная отставка. Также, по данным издания, информацию о возможной отставке губернатора подтвердил собеседник, близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе. По версии издания, глава региона может покинуть свой пост этой осенью или весной 2022 года."Ознакомились со статьей в "Ведомостях". Комментировать данную статью, считаем, нецелесообразно, так как это не более чем слухи со ссылкой на анонимные источники. Подобные измышления в отношении Александра Усса возникают регулярно, можно вспомнить последние "пророчества", которые бурно муссировались в апреле нынешнего года о переход Александра Усса в представительство президента по Сибирскому федеральному округу. Все это делалось со ссылкой на те же источники, о которых говорится в свежей статье "Ведомостей", - сказал Зыблев РИА Новости.Он обратил внимание на фактические неточности в статье, где, по его словам, указано, что "Александр Усс в 2002 году принимал участие в выборах главы Таймыра". "Данная информация является неверной, Александр Усс на пост главы Таймыра никогда не претендовал", - уточнил он.Зыблев отметил, что под руководством Усса в крае выросли социально-экономические показатели. По его словам, регион в последние годы входит в число лидеров в России по привлеченным инвестициям, параметры бюджета показывают стабильный рост – так, в будущем году консолидированный бюджет края впервые превысит уровень в 300 миллиардов рублей. Бюджетными приоритетами являются финансирование здравоохранения, выполнение социальных обязательств перед населением, реализация национальных проектов, комплексное развитие территорий края, сообщил пресс-секретарь губернатора."В крае действует ряд региональных выплат - материнский капитал, ряд выплат для поддержки многодетных семей, выплаты детям войны, доплаты врачам, работающим с "ковидными" пациентами, и ряд других. Кроме того, по итогам первого полугодия 2021 года Красноярский край вошёл в пятёрку лидеров по реализации нацпроектов", - сказал собеседник агентства.Экс-губернатор региона Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября 2017 года. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя заксобрания региона Усса врио главы губернатора. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент. В сентябре 2018 года Усс победил на выборах губернатора Красноярского края.
https://ria.ru/20210928/vybory-1752106071.html
https://ria.ru/20210630/doroga-1739270829.html
https://ria.ru/20211029/politika-1756808394.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e30a64324a215c2660c81cb6138fefc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, красноярский край, александр усс, россия
12:03 02.11.2021
 
В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора

Пресс-секретарь красноярского губернатора Усса Зыблев опроверг слухи о его отставке

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев назвал данные СМИ о возможной отставке главы региона регулярно возникающими слухами с одними и теми же источниками.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что Усса ожидает досрочная отставка. Также, по данным издания, информацию о возможной отставке губернатора подтвердил собеседник, близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе. По версии издания, глава региона может покинуть свой пост этой осенью или весной 2022 года.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День третий - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 08:21Выборы в Государственную думу
Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона
"Ознакомились со статьей в "Ведомостях". Комментировать данную статью, считаем, нецелесообразно, так как это не более чем слухи со ссылкой на анонимные источники. Подобные измышления в отношении Александра Усса возникают регулярно, можно вспомнить последние "пророчества", которые бурно муссировались в апреле нынешнего года о переход Александра Усса в представительство президента по Сибирскому федеральному округу. Все это делалось со ссылкой на те же источники, о которых говорится в свежей статье "Ведомостей", - сказал Зыблев РИА Новости.
Он обратил внимание на фактические неточности в статье, где, по его словам, указано, что "Александр Усс в 2002 году принимал участие в выборах главы Таймыра". "Данная информация является неверной, Александр Усс на пост главы Таймыра никогда не претендовал", - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 16:59Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину
Зыблев отметил, что под руководством Усса в крае выросли социально-экономические показатели. По его словам, регион в последние годы входит в число лидеров в России по привлеченным инвестициям, параметры бюджета показывают стабильный рост – так, в будущем году консолидированный бюджет края впервые превысит уровень в 300 миллиардов рублей. Бюджетными приоритетами являются финансирование здравоохранения, выполнение социальных обязательств перед населением, реализация национальных проектов, комплексное развитие территорий края, сообщил пресс-секретарь губернатора.
"В крае действует ряд региональных выплат - материнский капитал, ряд выплат для поддержки многодетных семей, выплаты детям войны, доплаты врачам, работающим с "ковидными" пациентами, и ряд других. Кроме того, по итогам первого полугодия 2021 года Красноярский край вошёл в пятёрку лидеров по реализации нацпроектов", - сказал собеседник агентства.
Экс-губернатор региона Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября 2017 года. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя заксобрания региона Усса врио главы губернатора. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент. В сентябре 2018 года Усс победил на выборах губернатора Красноярского края.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 10:59
В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора
 
ПолитикаКрасноярский крайАлександр УссРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
12:02Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
12:01Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
11:58В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID
11:58В Коми допустили продление нерабочих дней
11:56Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос
Лента новостейМолния
Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатораСовфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов ЕвропыПрокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акцияхВ Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVIDВ Коми допустили продление нерабочих дней Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос