https://ria.ru/20211102/krasnoyarsk-1757346088.html

В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора

В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора - РИА Новости, 02.11.2021

В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев назвал данные СМИ о возможной отставке главы региона регулярно возникающими слухами РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:03

2021-11-02T12:03

2021-11-02T12:03

политика

красноярский край

александр усс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_ec099afae947ef8713ae2b57ba0c17c3.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев назвал данные СМИ о возможной отставке главы региона регулярно возникающими слухами с одними и теми же источниками.Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что Усса ожидает досрочная отставка. Также, по данным издания, информацию о возможной отставке губернатора подтвердил собеседник, близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе. По версии издания, глава региона может покинуть свой пост этой осенью или весной 2022 года."Ознакомились со статьей в "Ведомостях". Комментировать данную статью, считаем, нецелесообразно, так как это не более чем слухи со ссылкой на анонимные источники. Подобные измышления в отношении Александра Усса возникают регулярно, можно вспомнить последние "пророчества", которые бурно муссировались в апреле нынешнего года о переход Александра Усса в представительство президента по Сибирскому федеральному округу. Все это делалось со ссылкой на те же источники, о которых говорится в свежей статье "Ведомостей", - сказал Зыблев РИА Новости.Он обратил внимание на фактические неточности в статье, где, по его словам, указано, что "Александр Усс в 2002 году принимал участие в выборах главы Таймыра". "Данная информация является неверной, Александр Усс на пост главы Таймыра никогда не претендовал", - уточнил он.Зыблев отметил, что под руководством Усса в крае выросли социально-экономические показатели. По его словам, регион в последние годы входит в число лидеров в России по привлеченным инвестициям, параметры бюджета показывают стабильный рост – так, в будущем году консолидированный бюджет края впервые превысит уровень в 300 миллиардов рублей. Бюджетными приоритетами являются финансирование здравоохранения, выполнение социальных обязательств перед населением, реализация национальных проектов, комплексное развитие территорий края, сообщил пресс-секретарь губернатора."В крае действует ряд региональных выплат - материнский капитал, ряд выплат для поддержки многодетных семей, выплаты детям войны, доплаты врачам, работающим с "ковидными" пациентами, и ряд других. Кроме того, по итогам первого полугодия 2021 года Красноярский край вошёл в пятёрку лидеров по реализации нацпроектов", - сказал собеседник агентства.Экс-губернатор региона Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября 2017 года. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя заксобрания региона Усса врио главы губернатора. До этого он 20 лет возглавлял региональный парламент. В сентябре 2018 года Усс победил на выборах губернатора Красноярского края.

https://ria.ru/20210928/vybory-1752106071.html

https://ria.ru/20210630/doroga-1739270829.html

https://ria.ru/20211029/politika-1756808394.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, красноярский край, александр усс, россия