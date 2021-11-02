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Краснодарский край
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Кубань выполнила все запланированные работы по нацпроекту "Экология"
Кубань выполнила все запланированные работы по нацпроекту "Экология" - РИА Новости, 02.11.2021
Кубань выполнила все запланированные работы по нацпроекту "Экология"
Все агротехнические работы, запланированные на 2021 год по нацпроекту "Экология", выполнены полностью, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:06
2021-11-02T15:06
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Все агротехнические работы, запланированные на 2021 год по нацпроекту "Экология", выполнены полностью, сообщает администрация региона."В лесах Кубани по нацпроекту "Экология" выполнили все запланированные на 2021 год агротехнические работы. В рамках региональной программы "Сохранение лесов" рабочие высаживали деревья, рыхлили почву, уничтожали сорняки и вносили удобрения", - говорится в сообщении.Как уточнил вице-губернатор Сергей Болдин, уходные работы в лесах края помогают защитить города и станицы от загрязнения, а также создать благоприятные для жизни жителей условия. "Эта работа необходима и для сохранения курортного потенциала Кубани. Ежегодно мы принимаем миллионы туристов, которые приезжают на побережье, в предгорные районы, в том числе, чтобы насладится уникальной природой. Благодаря нацпроекту с начала года в лесах края высадили 72 тысячи сеянцев. Агротехнические работы провели на территории свыше 527 гектаров", – уточнил Болдин.Он добавил, что в рамках нацпроекта в регионе обновляют оснащение лесопожарных формирований. "В краевой лесопожарный центр уже поставили 12 единиц техники, до конца года планируют направить еще 9. В их числе грузопассажирские автомобили и квадроциклы, бульдозер, тягач, катера. Управление "Краснодарлес" пополнили 3 единицами техники и оборудованием для лесовосстановления", - привели данные в администрации.В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта "Экология" на Кубани выделили более 45 миллионов рублей, по всем направлениям уже выполнено 73% работ.
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общество, краснодар, россия
15:06 02.11.2021
 
Кубань выполнила все запланированные работы по нацпроекту "Экология"

Работы по нацпроекту "Экология" в лесах Кубани на 2021 год выполнены

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае.
Река Курджипс в Гуамском ущелье в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Все агротехнические работы, запланированные на 2021 год по нацпроекту "Экология", выполнены полностью, сообщает администрация региона.
"В лесах Кубани по нацпроекту "Экология" выполнили все запланированные на 2021 год агротехнические работы. В рамках региональной программы "Сохранение лесов" рабочие высаживали деревья, рыхлили почву, уничтожали сорняки и вносили удобрения", - говорится в сообщении.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 16:23Краснодарский край
Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по производительности труда
Как уточнил вице-губернатор Сергей Болдин, уходные работы в лесах края помогают защитить города и станицы от загрязнения, а также создать благоприятные для жизни жителей условия. "Эта работа необходима и для сохранения курортного потенциала Кубани. Ежегодно мы принимаем миллионы туристов, которые приезжают на побережье, в предгорные районы, в том числе, чтобы насладится уникальной природой. Благодаря нацпроекту с начала года в лесах края высадили 72 тысячи сеянцев. Агротехнические работы провели на территории свыше 527 гектаров", – уточнил Болдин.
Он добавил, что в рамках нацпроекта в регионе обновляют оснащение лесопожарных формирований. "В краевой лесопожарный центр уже поставили 12 единиц техники, до конца года планируют направить еще 9. В их числе грузопассажирские автомобили и квадроциклы, бульдозер, тягач, катера. Управление "Краснодарлес" пополнили 3 единицами техники и оборудованием для лесовосстановления", - привели данные в администрации.
В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта "Экология" на Кубани выделили более 45 миллионов рублей, по всем направлениям уже выполнено 73% работ.
 
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