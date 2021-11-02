https://ria.ru/20211102/krasnodar-1757387164.html

Кубань выполнила все запланированные работы по нацпроекту "Экология"

Кубань выполнила все запланированные работы по нацпроекту "Экология" - РИА Новости, 02.11.2021

Кубань выполнила все запланированные работы по нацпроекту "Экология"

Все агротехнические работы, запланированные на 2021 год по нацпроекту "Экология", выполнены полностью, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:06

2021-11-02T15:06

2021-11-02T15:06

краснодарский край

общество

краснодар

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684583_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_2abf9912a56503608b84ddef722bfeb5.jpg

КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Все агротехнические работы, запланированные на 2021 год по нацпроекту "Экология", выполнены полностью, сообщает администрация региона."В лесах Кубани по нацпроекту "Экология" выполнили все запланированные на 2021 год агротехнические работы. В рамках региональной программы "Сохранение лесов" рабочие высаживали деревья, рыхлили почву, уничтожали сорняки и вносили удобрения", - говорится в сообщении.Как уточнил вице-губернатор Сергей Болдин, уходные работы в лесах края помогают защитить города и станицы от загрязнения, а также создать благоприятные для жизни жителей условия. "Эта работа необходима и для сохранения курортного потенциала Кубани. Ежегодно мы принимаем миллионы туристов, которые приезжают на побережье, в предгорные районы, в том числе, чтобы насладится уникальной природой. Благодаря нацпроекту с начала года в лесах края высадили 72 тысячи сеянцев. Агротехнические работы провели на территории свыше 527 гектаров", – уточнил Болдин.Он добавил, что в рамках нацпроекта в регионе обновляют оснащение лесопожарных формирований. "В краевой лесопожарный центр уже поставили 12 единиц техники, до конца года планируют направить еще 9. В их числе грузопассажирские автомобили и квадроциклы, бульдозер, тягач, катера. Управление "Краснодарлес" пополнили 3 единицами техники и оборудованием для лесовосстановления", - привели данные в администрации.В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта "Экология" на Кубани выделили более 45 миллионов рублей, по всем направлениям уже выполнено 73% работ.

https://ria.ru/20211101/kuban-1757240707.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодар, россия