https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757402913.html

В Чувашию доставили крупную партию вакцины "Спутник V"

В Чувашию доставили крупную партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 02.11.2021

В Чувашию доставили крупную партию вакцины "Спутник V"

Более 53 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставили в Чувашию, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:12

2021-11-02T16:12

2021-11-02T16:12

распространение коронавируса

общество

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

олег николаев (политик)

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Более 53 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставили в Чувашию, сообщает министерство здравоохранения республики.Отмечается, что вакцинация в регионе проходит в 71 стационарном и мобильном пункте. Кроме того, задействовано 63 мобильные прививочные бригады."На сегодняшний день план по вакцинации взрослого населения выполнен на 55,7%. С начала прививочной кампании завершили курс вакцинации более 429 тысяч человек, ревакцинацию прошли более 16 тысяч жителей региона", - подчеркивается в сообщении.Ранее глава республики Олег Николаев заявил, что Чувашия за последние дни нарастила темпы вакцинации более, чем в 3 раза.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/layt-1757363958.html

чувашская республика (чувашия)

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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, олег николаев (политик), коронавирус covid-19