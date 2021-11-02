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В Чувашию доставили крупную партию вакцины "Спутник V"
В Чувашию доставили крупную партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 02.11.2021
В Чувашию доставили крупную партию вакцины "Спутник V"
Более 53 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставили в Чувашию, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:12
2021-11-02T16:12
2021-11-02T16:12
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Более 53 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставили в Чувашию, сообщает министерство здравоохранения республики.Отмечается, что вакцинация в регионе проходит в 71 стационарном и мобильном пункте. Кроме того, задействовано 63 мобильные прививочные бригады."На сегодняшний день план по вакцинации взрослого населения выполнен на 55,7%. С начала прививочной кампании завершили курс вакцинации более 429 тысяч человек, ревакцинацию прошли более 16 тысяч жителей региона", - подчеркивается в сообщении.Ранее глава республики Олег Николаев заявил, что Чувашия за последние дни нарастила темпы вакцинации более, чем в 3 раза.
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/layt-1757363958.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, олег николаев (политик), коронавирус covid-19
В Чувашию доставили крупную партию вакцины "Спутник V"
Крупную партию вакцины "Спутник V" доставили в Чувашию