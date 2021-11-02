В Воронежской области впервые выявили 800 случаев COVID-19 за сутки
В Воронежской области впервые выявили 800 случаев COVID-19 за сутки, умерли 85 пациентов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Впервые с начала пандемии в Воронежской области количество подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции превысило 800, а число умерших достигло 85, следует из сообщения облправительства.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 73 человек.
"Воронежская область, 11:48 (мск), вторник, 2 ноября. Человек с подтверждённым диагнозом: 155 836 (+801 за последние сутки). Выздоровевших: 119 386 (+151). Умерших: 7330 (+85)", - говорится в сообщении.
В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция. Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.