https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757354999.html

В Воронежской области впервые выявили 800 случаев COVID-19 за сутки

В Воронежской области впервые выявили 800 случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.11.2021

В Воронежской области впервые выявили 800 случаев COVID-19 за сутки

Впервые с начала пандемии в Воронежской области количество подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции превысило 800, а число умерших достигло 85,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:41

2021-11-02T12:41

2021-11-02T12:41

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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Впервые с начала пандемии в Воронежской области количество подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции превысило 800, а число умерших достигло 85, следует из сообщения облправительства.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 73 человек."Воронежская область, 11:48 (мск), вторник, 2 ноября. Человек с подтверждённым диагнозом: 155 836 (+801 за последние сутки). Выздоровевших: 119 386 (+151). Умерших: 7330 (+85)", - говорится в сообщении.В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция. Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757340587.html

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