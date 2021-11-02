https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757340078.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:42

2021-11-02T11:42

2021-11-02T12:15

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1 178 смертей", — говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 98 человек, в Санкт-Петербурге — 83, в Подмосковье — 49.Накануне зарегистрировали 1155 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 29 октября — 1163. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стал 240 871 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 39 008 (днем ранее было 40 402), у 3136 пациентов (восемь процентов) нет клинических проявлений. Темп прироста снизился с 0,47 до 0,46 процента. Выписались после лечения 30 905 человек.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 5736 (днем ранее было 7103), Санкт-Петербурге — 3066, Подмосковье — 2893, Самарской области — 1547, Воронежской — 801, Нижегородской — 789, Крыму — 732, Свердловской области — 718, Пермском и Красноярском крае — по 701.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 16, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 24.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии