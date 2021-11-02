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В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.11.2021
В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 008, до 8 593 200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:41
2021-11-02T11:41
2021-11-02T11:41
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 008, до 8 593 200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 39 008 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3136 (8,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,46%.
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В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом