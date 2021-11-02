https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757339952.html

В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.11.2021

В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 008, до 8 593 200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:41

2021-11-02T11:41

2021-11-02T11:41

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 008, до 8 593 200, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 39 008 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3136 (8,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,46%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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