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В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации
В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 02.11.2021
В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации
Группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19 разоблачили в Крыму, ее участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:09
2021-11-02T11:09
республика крым
россия
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19 разоблачили в Крыму, ее участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет.Полиция призвала население воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.
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республика крым
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республика крым, россия, коронавирус covid-19
11:09 02.11.2021
 
В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации

Группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19 разоблачили в Крыму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19 разоблачили в Крыму, ее участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"Должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов 5 гражданам", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет.
Полиция призвала население воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.
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Республика КрымРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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