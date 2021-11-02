https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757334584.html

В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации

В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 02.11.2021

В Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации

Группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19 разоблачили в Крыму, ее участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:09

2021-11-02T11:09

2021-11-02T11:09

республика крым

россия

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19 разоблачили в Крыму, ее участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет.Полиция призвала население воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/es-1757317123.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, россия, коронавирус covid-19