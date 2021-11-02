https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757330993.html
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.11.2021
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Выявление максимального за весь период числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за 1 ноября зафиксировано 732 новых случая, сообщил во... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:54
2021-11-02T10:54
2021-11-02T10:57
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756491049_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_66d5a0057f55ebec9f2e8ab9b47e14b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Выявление максимального за весь период числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за 1 ноября зафиксировано 732 новых случая, сообщил во вторник минздрав республики.Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 в сутки."За 1 ноября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.Протестирован за сутки на коронавирус 3201 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 228 случаев COVID-19, выздоровели 85 613 человек, в том числе 1221 за последние сутки. Умерли с диагнозом COVID-19 3030 человек (в том числе за последние сутки – 20).
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757318167.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756491049_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_d1a89d19a12b040e92db85496e3ed478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:54 02.11.2021 (обновлено: 10:57 02.11.2021)
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму за сутки выявили 732 случая COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Выявление максимального за весь период числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за 1 ноября зафиксировано 732 новых случая, сообщил во вторник минздрав республики.
Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 в сутки.
"За 1 ноября 2021 года на территории республики Крым
зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.
Протестирован за сутки на коронавирус 3201 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 228 случаев COVID-19, выздоровели 85 613 человек, в том числе 1221 за последние сутки. Умерли с диагнозом COVID-19 3030 человек (в том числе за последние сутки – 20).