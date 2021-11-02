https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757330993.html

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.11.2021

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Выявление максимального за весь период числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за 1 ноября зафиксировано 732 новых случая, сообщил во... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:54

2021-11-02T10:54

2021-11-02T10:57

распространение коронавируса

общество

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здоровье - общество

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Выявление максимального за весь период числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за 1 ноября зафиксировано 732 новых случая, сообщил во вторник минздрав республики.Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний превысило 700 в сутки."За 1 ноября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.Протестирован за сутки на коронавирус 3201 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 228 случаев COVID-19, выздоровели 85 613 человек, в том числе 1221 за последние сутки. Умерли с диагнозом COVID-19 3030 человек (в том числе за последние сутки – 20).

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757318167.html

республика крым

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии