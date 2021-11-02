https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757327473.html

В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19

В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19

На сегодняшний день в России развернуто 299 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, доля свободных коек достаточно низка, заявил главный внештатный специалист РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:33

2021-11-02T10:33

2021-11-02T10:46

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владимир чуланов

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. На сегодняшний день в России развернуто 299 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, доля свободных коек достаточно низка, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."На сегодняшний день развернуто 299 тысяч коек. 290 было на 25 октября, на сегодня уже 299 тысяч. Динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, но тем не менее, система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением. Доля коечного фонда свободного достаточно низка", - сказал Чуланов на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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