https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757326659.html
В Магадане проверят ковидный госпиталь после жалоб на медиков
В Магадане проверят ковидный госпиталь после жалоб на медиков - РИА Новости, 02.11.2021
В Магадане проверят ковидный госпиталь после жалоб на медиков
Следователи приступили к проверке в инфекционном госпитале "Взморье" в Магадане, где от COVID-19 умерла 42-летняя женщина, жаловавшаяся матери на ненадлежащую... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:31
2021-11-02T10:31
2021-11-02T10:32
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МАГАДАН, 2 ноя - РИА Новости. Следователи приступили к проверке в инфекционном госпитале "Взморье" в Магадане, где от COVID-19 умерла 42-летняя женщина, жаловавшаяся матери на ненадлежащую медицинскую помощь, сообщает СУСК России по региону.Ранее в магаданские СМИ обратилась пожилая женщина, сообщившая, что ее дочь в ковидном госпитале долгое время просила у медиков лекарство от астмы, которой она болела с детства, но ей отказали. Пациентка также жаловалась на равнодушие медицинских работников."По публикации в СМИ о смерти женщины в инфекционном госпитале "Взморье" организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.Проверку следователи проводят по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Предварительно установлено, что 42-летняя жительница Магадана умерла в ночь на 30 октября.
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происшествия, магадан, россия, коронавирус в россии
10:31 02.11.2021 (обновлено: 10:32 02.11.2021)
В Магадане проверят ковидный госпиталь после жалоб на медиков
В Магадане проверят ковидный госпиталь, где умерла жаловавшаяся на медиков пациентка