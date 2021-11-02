https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757307958.html
Ситуация накаляется: в России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
Ситуация накаляется: в России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
В России развернули рекордное количество коек для больных COVID-19 — 290 тысяч, рассказал в беседе с газетой "Известия" главный инфекционист Минздрава Владимир... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:47
2021-11-02T03:47
2021-11-02T09:14
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
михаил мурашко
анна попова
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России развернули рекордное количество коек для больных COVID-19 — 290 тысяч, рассказал в беседе с газетой "Известия" главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.По его словам, во время предыдущего пика заболеваемости для пациентов с коронавирусом задействовали максимум 270 тысяч коек.Он отметил, что некоторое снижение заболеваемости наблюдается сейчас только в 13 регионах.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подъем заболеваемости отмечается в 78 регионах, а снижение — только в двух. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, к росту числа пациентов, которым требуется госпитализация, привело распространение дельта-штамма коронавируса.Самым надежным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html
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РИА Новости
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
03:47 02.11.2021 (обновлено: 09:14 02.11.2021)
В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
Инфекционист Минздрава Чуланов: в России открыли более 290 тысяч коек для больных COVID-19