https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757307958.html

Ситуация накаляется: в России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19

В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

Ситуация накаляется: в России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19

В России развернули рекордное количество коек для больных COVID-19 — 290 тысяч, рассказал в беседе с газетой "Известия" главный инфекционист Минздрава Владимир... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:47

2021-11-02T03:47

2021-11-02T09:14

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

михаил мурашко

анна попова

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России развернули рекордное количество коек для больных COVID-19 — 290 тысяч, рассказал в беседе с газетой "Известия" главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.По его словам, во время предыдущего пика заболеваемости для пациентов с коронавирусом задействовали максимум 270 тысяч коек.Он отметил, что некоторое снижение заболеваемости наблюдается сейчас только в 13 регионах.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подъем заболеваемости отмечается в 78 регионах, а снижение — только в двух. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, к росту числа пациентов, которым требуется госпитализация, привело распространение дельта-штамма коронавируса.Самым надежным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов