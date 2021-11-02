https://ria.ru/20211102/koreyu-1757442260.html

Минвостокразвития пригласило Южную Корею строить новый город у Владивостока

Минвостокразвития пригласило Южную Корею строить новый город у Владивостока - РИА Новости, 02.11.2021

Минвостокразвития пригласило Южную Корею строить новый город у Владивостока

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков пригласил корейские компании участвовать в создании города Спутника рядом с Владивостоком, где будут применяться... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:14

2021-11-02T19:14

2021-11-02T19:14

экономика

владивосток

южная корея

алексей чекунков

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков пригласил корейские компании участвовать в создании города Спутника рядом с Владивостоком, где будут применяться новые механизмы государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.В Сеуле состоялась двусторонняя встреча главы Минвостокразвития Алексея Чекункова с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ёном. Глава Минвостокразвития находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который пройдет 3-4 ноября в Ульсане."Алексей Чекунков пригласил корейские компании к активному участию в амбициозном градостроительном проекте. Для разработки мастер-плана нового города формируется консорциум, объединяющий специалистов и команды с различными экспертизами", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, при создании города-спутника Владивостока планируется применить новые механизмы государственно-частного партнерства, предполагающие кооперацию государства и бизнеса при реализации проектов комплексной застройки, а также создании инженерной и социальной инфраструктуры."Будем приглашать корейские компании - в том числе, в качестве технологических партнеров. Планируем использовать в городе Спутнике современные технологии чистой энергии", - отметил глава Минвостокразвития.По словам Пак Ки Ёна, возможность участия в проекте создания города-спутника будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости.Ранее глава Минвостокразвития сообщил РИА Новости, что в городе Спутнике у Владивостока могут быть созданы тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, для их создания планируется привлечь иностранных архитекторов и девелоперов.

https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html

владивосток

южная корея

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экономика, владивосток, южная корея, алексей чекунков