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Минвостокразвития пригласило Южную Корею строить новый город у Владивостока
Минвостокразвития пригласило Южную Корею строить новый город у Владивостока - РИА Новости, 02.11.2021
Минвостокразвития пригласило Южную Корею строить новый город у Владивостока
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков пригласил корейские компании участвовать в создании города Спутника рядом с Владивостоком, где будут применяться... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:14
2021-11-02T19:14
экономика
владивосток
южная корея
алексей чекунков
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков пригласил корейские компании участвовать в создании города Спутника рядом с Владивостоком, где будут применяться новые механизмы государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.В Сеуле состоялась двусторонняя встреча главы Минвостокразвития Алексея Чекункова с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ёном. Глава Минвостокразвития находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который пройдет 3-4 ноября в Ульсане."Алексей Чекунков пригласил корейские компании к активному участию в амбициозном градостроительном проекте. Для разработки мастер-плана нового города формируется консорциум, объединяющий специалистов и команды с различными экспертизами", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, при создании города-спутника Владивостока планируется применить новые механизмы государственно-частного партнерства, предполагающие кооперацию государства и бизнеса при реализации проектов комплексной застройки, а также создании инженерной и социальной инфраструктуры."Будем приглашать корейские компании - в том числе, в качестве технологических партнеров. Планируем использовать в городе Спутнике современные технологии чистой энергии", - отметил глава Минвостокразвития.По словам Пак Ки Ёна, возможность участия в проекте создания города-спутника будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости.Ранее глава Минвостокразвития сообщил РИА Новости, что в городе Спутнике у Владивостока могут быть созданы тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, для их создания планируется привлечь иностранных архитекторов и девелоперов.
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экономика, владивосток, южная корея, алексей чекунков
19:14 02.11.2021
 
Минвостокразвития пригласило Южную Корею строить новый город у Владивостока

Глава Минвостокразвития пригласил корейские компании строить город рядом с Владивостоком

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков пригласил корейские компании участвовать в создании города Спутника рядом с Владивостоком, где будут применяться новые механизмы государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
В Сеуле состоялась двусторонняя встреча главы Минвостокразвития Алексея Чекункова с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ёном. Глава Минвостокразвития находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который пройдет 3-4 ноября в Ульсане.
"Алексей Чекунков пригласил корейские компании к активному участию в амбициозном градостроительном проекте. Для разработки мастер-плана нового города формируется консорциум, объединяющий специалистов и команды с различными экспертизами", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, при создании города-спутника Владивостока планируется применить новые механизмы государственно-частного партнерства, предполагающие кооперацию государства и бизнеса при реализации проектов комплексной застройки, а также создании инженерной и социальной инфраструктуры.
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"Будем приглашать корейские компании - в том числе, в качестве технологических партнеров. Планируем использовать в городе Спутнике современные технологии чистой энергии", - отметил глава Минвостокразвития.
По словам Пак Ки Ёна, возможность участия в проекте создания города-спутника будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости.
Ранее глава Минвостокразвития сообщил РИА Новости, что в городе Спутнике у Владивостока могут быть созданы тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, для их создания планируется привлечь иностранных архитекторов и девелоперов.
 
ЭкономикаВладивостокЮжная КореяАлексей Чекунков
 
 
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